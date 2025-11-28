Generación Z: afirman que los jóvenes no eligen sus trabajos solo por el salario, ¿qué condiciones laborales exigen?

Pasty Lauría, especialista en liderazgo y creador del método "Not Work", advirtió que el disfrute “no es un lujo, sino un insumo productivo” y que los equipos “son tan eficientes como el nivel de relación interna que existe”.

Pasty Lauría: “Las personas se enamoran de los contextos, no de los logros de las compañías”

La generación Z y su forma de relacionarse con el trabajo es una de las más difíciles de entender para los empresarios . El especialista en liderazgo y creador del método "Not Work", Pasty Lauría , aseguró que las empresas están perdiendo talento joven no por salarios , sino por climas laborales desgastados, liderazgos rígidos y culturas poco coherentes .

Pasty Lauría advirtió que el disfrute “no es un lujo, sino un insumo productivo” y que los equipos “son tan eficientes como el nivel de relación interna que existe”.

“La generación Z ya no elige por sueldo, elige por contexto” , fue una de las frases más resonantes de Pasty Lauría , consultor en desarrollo organizacional, que encendió una alarma sobre un cambio que muchas organizaciones todavía no están viendo en el evento “El rol de las PyMEs en el crecimiento” , organizado por el Banco Ciudad en el Palacio Reconquista.

Para Lauría lo que actualmente organiza el trabajo ya no son las viejas jerarquías ni los incentivos económicos aislados, sino la calidad del entorno emocional : “Las personas se enamoran de los contextos, no de los logros de las compañías”.

En esa línea, el especialista en desarrollo organizacional remarcó que el liderazgo tradicional quedó obsoleto y que el vínculo interno es la nueva variable que define productividad: “Los resultados son consecuencia de la calidad de relación profesional interna. No es al revés” .

Planteó también que el concepto de disfrute debe dejar de ser una idea “blanda” y pasar a ser parte de la estrategia, ya que “el 70% del tiempo despiertos lo pasamos trabajando“, por eso “el disfrute no es un privilegio, es un insumo” y fue aún más allá: “Si no confían en vos, se van. Lo que no disfrutan, los cansa”.

Otro de los puntos más comentados fue su rechazo frontal al modelo tradicional de ingreso laboral, dado que “la persona que entra ya es parte y no tiene que demostrar nada para ser tratada como tal”, algo que en los viejos esquemas laborales no ocurría, incluso se debía pagar un cierto "derecho de piso".

Lauría sostiene que la clave para retener talento joven es simple pero exige consistencia: coherencia, escucha activa y una cultura que no contradiga su propio discurso.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 6.16.41 PM Gentileza de prensa del Banco Ciudad.

Consumo en la Argentina de hoy

Antes de Lauría, el consultor Guillermo Oliveto trazó un panorama económico marcado por una profunda dualidad en el consumo, como explicación a los empresarios y emprendedores presentes en el evento del Banco Ciudad. Según explicó, las clases altas y medias-altas muestran dinamismo, mientras que las medias bajas y bajas enfrentan un consumo restringido, donde “el mes termina el 15 o el 20” y la compra “pasa de afectiva a sufrida”.

Oliveto habló de una “mutación genética” del consumo argentino, impulsada por la pobreza creciente y por un cambio tecnológico que está “resetando el cableado mental” de la sociedad. “Vamos muy rápido; si no sos capaz de pensar la velocidad, retrocedés”, advirtió.

En su análisis sectorial, sostuvo que petróleo, minería, agro, pesca y servicios están en expansión, mientras que industria y construcción siguen sin repuntar, algo preocupante dado el efecto derrame que tienen en la economía ambos sectores. También alertó por la mora en créditos al sector privado y remarcó que los salarios reales continúan 25% abajo respecto a los últimos dos Gobiernos, con una recuperación posible recién hacia 2027.

Durante el año, más de 7.000 empresarios y emprendedores participaron de las iniciativas del Instituto PyME del Banco Ciudad, demostrando el interés sostenido por espacios de capacitación, actualización profesional y "networking" que favorecen la generación de nuevas oportunidades de negocio.