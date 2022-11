El titular de Edenor criticó la segmentación de tarifas: "No se hizo bien"

La segmentación comenzó a implementarse a partir de septiembre y divide a los usuarios en tres segmentos: los de menores ingresos, que no verán aumentos en las tarifas, los de ingresos medios, que tendrán con subsidio un consumo de hasta 400 kilowatts hora por mes y el restante con tarifa plena, y los de mayores ingresos, que verán completamente eliminados los subsidios.

"Edenor hasta ahora del aumento que recibió cada hogar, Edenor recibió cero. No ha ido un solo centavo de incremento del precio a la empresa distribuidora, todavía discutimos con el estado de los próximos aumentos que porcentaje le va a tocar a la distribuidora para compensar salarios, insumos, etc", agregó sobre el impacto de la segmentación de tarifas sobre su compañía.

El accionista de Edenor consideró que "no se hizo bien" la segmentación de los subsidios y aumentos: "La energía es un valor cada vez más escaso en el mundo y acá no hay conciencia de eso. Esto hace que haya sectores subsidiados que no lo necesitan. Mucho menos en el rango que se puso el subsidio que son 400 kw. Eso en un hogar normal implica que uno puede tener en el hogar el aire acondicionado prendido con tarifa subsidiada".

Además, Vila distinguió la tarifa que se abona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte de la Provincia de Buenos Aires, de la del resto del país: "Edenor y Edesur son las únicas distribuidoras que están reguladas por el Estado. Por esa regulación, en los últimos tres años, ambas empresas recibieron un aumento del 9 por ciento cuando la inflación en dos años fue cerca del 200. Están muy atrasadas", remarcó.

Sobre este punto, aclaró: "Ese dinero no va a la empresa, hasta ahora Edenor no ha recibido un centavo, estamos conversando de los próximos aumentos qué porcentaje va a recibir".

Consultado sobre la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, con quien Vila tiene una relación de cercanía, comentó: "Lo veo tratando de bajar un poquito la inflación, de ordenar la economía y esperando el momento de la elección para ver si en ese momento se puede lograr algún tipo de consenso con la oposición".