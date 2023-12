Tarjetas de crédito: pese a los incentivos al consumo, las operaciones cayeron en noviembre

Según First Capital Group, el crecimiento de las operaciones llegó al 144%, quedando por debajo de los niveles de la inflación estimada del año, arrojando en consecuencia una baja en términos reales. Este noviembre, el programa Ahora 12 y similares no ayudaron y cayeron los saldos financiados.

Los préstamos en pesos al sector privado alcanzaron un nivel de $15,7 billones, representando una suba interanual de $9 billones, equivalente al 133,6% anual, valores que se encuentran por debajo de la inflación del período, si consideramos los últimos doce meses y teniendo en cuenta que todavía no se han dado a conocer los índices correspondientes al mes analizado; según las previsiones de los estudios económicos privados que siguen la evolución de los precios, el IPC durante el período mencionado creció aproximadamente un 155%.

Durante el último mes, la variación ha sido de $1.031 billones lo cual representa un incremento del 7%, en valores nominales, mientras que también se ubicará por debajo del incremento de precios proyectado. “Resuelta la incógnita electoral, lejos estamos de disipar la incertidumbre sobre el futuro de la economía, hasta que no veamos en funcionamiento al nuevo Gobierno y fundamentalmente a su Equipo Económico, no tendremos condiciones para que se ponga en funcionamiento una actividad financiera atada por el exceso de regulaciones”, aseveró Guillermo Barbero, Socio de First Capital Group.

La línea de préstamos personales aumentó en términos nominales un 4,9% mensual, el saldo ascendió a $1.897.919 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 83,4%, contra los $1.035.064 millones al cierre del mismo mes del año anterior. “Otro mes con un incremento nominal mediocre, al punto que no llegaría ni a la mitad de la inflación estimada para noviembre. El alza de las tasas, pero sobre todo las restricciones en los plazos de otorgamiento, hacen que en términos reales haya más cancelaciones de cuotas que nuevos montos otorgados, contrayendo en consecuencia el saldo final de la cartera. La incertidumbre sobre el nivel de ingresos con los que contarán las familias en el futuro cercano, es un factor determinante para los prestatarios al momento de demandar de nuevas financiaciones”, explicó Barbero.

mercados-acciones-finanzas-inversiones-creditos El aumento de los préstamos en casi todas las líneas quedaron por debajo de la inflación. freepik.es

En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, durante noviembre tuvieron un incremento del 8,1% con respecto al stock de $ 543.790 millones del mes anterior, acumulando un saldo total al cierre de $ 587.939 millones y una suba interanual del 60,3% todo en términos nominales.

La línea de créditos prendarios presenta un saldo de la cartera a fines de noviembre de 2023 de $ 918.860 millones, creciendo 103,1% versus la cartera a fines del mismo mes de 2022 de $ 452.494 millones, quedando nuevamente por debajo de la inflación. La variación con respecto al saldo del mes anterior marcó un alza del 7,2%, acumulando más de dos años de incrementos nominales mensuales consecutivos y una variación mensual que se estima que será menor que la inflación.

En relación a los préstamos comerciales, esta línea vio su saldo incrementado en un 6,4% en el mes, claramente por debajo de la inflación, ubicándola con un stock de cartera de $6.208.185 millones. Respecto del mismo mes del año anterior la suba es de 159,1%, la única línea que logra superar en alguna medida los valores del IPC esperados para este período.

En cuanto a los préstamos en dólares, respecto del mes pasado, el monto total ha presentado una variación del 0,6% positiva. En cuanto a la variación interanual, presentó una suba del 5,5%. El stock de préstamos en dólares es de u$s3.777 millones. El 62% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de préstamos comerciales, los cuáles subieron un 2% en el año, pero cayeron un 3,1% con respecto al mes anterior.