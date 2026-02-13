El famoso Dr Oz y actual funcionario de Donald Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein con una invitación para San Valentín + Seguir en









El médico y exconductor de televisión figura en varias conversaciones, incluyendo una "lista de confirmados" para ciertas actividades. Hoy es administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid El nombre de Oz

Oz aparece varias veces en los archivos, incluyendo correos de enero y febrero de 2016. BBC

El famoso médico Mehmet Oz, conocido por su pasado en televisión como Dr. Oz y actual funcionario de salud de Donald Trump, invitó al financista Jeffrey Epstein a una fiesta de San Valentín, según información de unos últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense. El hecho data de 2016 y existe más de un registro con su nombre, incluida un presunto encuentro grupal.

Actualmente, Oz es administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de la gestión republicana y la revelación demuestra que el fallecido financista mantenía vínculos con figuras prominentes de la política, las finanzas, los negocios y el mundo académico, entre otros.

Un alto funcionario de salud estadounidense invitó a Epstein a fiesta de San Valentín, según documentos Oz, exmédico famoso en la televisión, envió la invitación casi una década después de que se conocieran los primeros cargos de delitos sexuales contra Epstein, en julio de 2006. El correo electrónico, con fecha del 1 de febrero de 2016 y dirigido por el hoy funcionario y su esposa a Epstein, tiene como asunto "Celebración del día de San Valentín de Mehmet y Liza Oz" y contiene un enlace a una invitación digital.

Si bien no está acusado de ningún delito en relación con Epstein, el Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a una solicitud de comentarios. Además, Oz aparece varias veces más en los archivos, incluyendo un correo electrónico enviado desde una cuenta a su nombre a Epstein el 1 de enero de 2016, cuyo asunto es "Dr. Oz".

doctor oz Oz es conocido por haber conducido un programa de televisión en el que le respondía preguntas al público. El cuerpo del mensaje está completamente censurado. Por su lado, el fundador del Instituto de Investigación de Medicina Preventiva Dean Ornish invitó a Epstein a un evento que organizó en 2014 en el que Oz fue orador, pero al parecer el financista no pudo asistir.

El nombre de Oz también aparece en un punteo de personas descripto como "lista actualizada de sí para mañana por la noche" en un correo electrónico de 2012 de una mujer desconocida con el asunto "Domingo 9 de diciembre Los Miserables". Hoy con 65 años, Oz ganó prominencia nacional como cirujano cardiotorácico y personalidad televisiva, presentando "The Dr. Oz Show" durante más de una década, donde brindaba consejos médicos. Caso Jeffrey Epstein: el secretario de Comercio de Donald Trump admitió que visitó la isla privada del magnate El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, admitió este martes haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein. La declaración se produjo durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado, en medio de la difusión de nuevos documentos oficiales que reactivaron el caso del financista acusado de abuso sexual y tráfico de menores. Lutnick, funcionario clave del gobierno de Donald Trump por su rol en las negociaciones comerciales internacionales, reconoció que almorzó en la isla Little St. James, en el Caribe, junto a su esposa, sus cuatro hijos y niñeras. El episodio ocurrió, según dijo, durante unas vacaciones familiares y se extendió por aproximadamente una hora. “Almorcé con él porque estábamos en un barco, en vacaciones familiares”, afirmó Lutnick ante los senadores y aseguró que la visita se limitó a un encuentro social, donde negó haber presenciado conductas inapropiadas.