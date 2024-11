Termina la etapa 1 del blanqueo: cómo sigue el plan clave para el dólar y las reservas

Con el cierre de la primera etapa del blanqueo este viernes ya no habrá mas posibilidades de declarar dinero en efectivo , aunque para el Gobierno puede haber alguna chance de obtener algunos dólares más que ayudarán a engrosar la reservas .

Se debe a que desde el 9 de noviembre se podrán seguir declarando bienes registrables, como inmuebles o autos , o cuentas bancarias en el exterior . Es estos casos, los contribuyentes tendrán que pagar un impuesto especial del 10% siempre que superen el mínimo no imponible de u$s100.000.

En el caso de las cuentas del exterior, el titular podría decidir la repatriación de los bienes para hacer alguna compra o inversiones, aunque le van a caber las generales de la ley. En estos casos, ya no tendrán restricciones: podrán darle el destino que quieran.

No obstante, en el tiempo que reste durante el 8 de noviembre el contribuyente la persona para repatriar el dinero hacia una cuenta especial y declararlo como efectivo, y en ese caso, si tiene menos de u$s100.000 no pagará nada.

A partir del 9 de noviembre, en cambio, tendrá que declarar la cuenta en el exterior y se abren dos posibilidades: si supera el mínimo no imponible abonará por la diferencia, y si no supera, no pagará nada.

En estos casos, el contribuyente podría decidir traer el dinero a la Argentina hacer alguna inversión en el país, como comprar un inmueble o invertir en el mercado de capitales.

Una oportunidad para sumar reservas al BCRA

Por esa vía, el Banco Central podría sumar algunos dólares más en el futuro para las reservas, dependiendo del grado de confianza que genere el Gobierno. Se estima que la cantidad de dólares blanqueados habría superado los u$s19.000 millones.

En principio, de acuerdo con las normas establecida por la ley, los contribuyentes tiene un margen del 10% de error en el valor de lo que declaren.

Si por caso, la persona se equivocó por un 10% en menos, podrá corregir y no se le cae el blanqueo total. Pero si supera ese margen corre el riesgo de que se le anule todo y tenga que pagar multas, intereses e impuestos atrasados.

El impacto en el mercado financiero

Lisandro Meroi, research analyst de TSA Bursátil, dijo que la ventana del blanqueo y la posibilidad de utilizar esos fondos para invertir en instrumentos elegibles favoreció la demanda de los mismos y las revalorizaciones en sus cotizaciones, complementando en parte los fundamentos macro.

En esa línea, agregó que la finalización de esta etapa del blanqueo puede generar dudas sobre la liquidación de todas las posiciones en cuentas comitentes y el posterior retiro de los depósitos, aunque esta incógnita se presentó sobre principios de octubre y no terminó materializándose en forma masiva.