Termómetro ahorrista: resurge un mercado que permite retornos estimados del 35% en dólares

En este sentido, los argentinos han generalmente protegido su dinero en el mercado inmobiliario por tratarse de un mercado históricamente dolarizado y que, en nuestro país, defiende su valor con independencia del mercado financiero. “Las propiedades - ya sea una casa, un departamento o un terreno-, son bienes de la economía real y no no sólo no pierden su valor repentinamente como otros activos financieros, sino que tienen a aumentar en el tiempo”, afirman desde la plataforma de crowdfunding inmobiliario.

En la actualidad, adquirir una propiedad de forma independiente requiere de grandes sumas de dinero y se mantiene limitada por la falta de financiamiento hipotecario. Si bien se trata de uno de los mercados más estables y rentables a lo largo del tiempo, estaba reservado sólo para un grupo selecto de personas con alto poder adquisitivo.

Esta situación fue revertida gracias a la disrupción creada por una empresa nacional que abrió el mercado para todos. En 2015 Crowdium introdujo en Argentina un sistema de financiamiento colectivo llamado crowdfunding inmobiliario, a través del cuál se puede participar de grandes desarrollos y propiedades desde 25.000 pesos.

Los ahorristas que invierten a través de esta plataforma no solamente dolarizan sus pesos, sino que buscan generar un retorno atractivo en el tiempo. Crowdium selecciona los desarrollos inmobiliarios más seguros y rentables, con el objetivo de generar altos retornos en dólares a través de alquileres y/o ventas de propiedades.

Con más de 125.000 inversores registrados, Crowdium es la plataforma de crowdfunding Inmobiliario más grande de Latinoamérica, permite a todo ahorrista acceder al dólar sin límites e invertir en propiedades desde $25.000 pesos.

Actualmente la empresa cuenta con 20 proyectos fondeados, 8 premios internacionales y además, ha generado más de 3.200 millones de pesos invertidos en propiedades. La empresa ya está distribuyendo entre sus inversores rentas de hasta 400 dólares mensuales.

Hoy, Crowdium acerca una nueva oportunidad de inversión, Vaiv Belgrano, un desarrollo de viviendas en el corazón residencial de Belgrano entre las avenidas Crámer y Cabildo. La empresa propone adquirir unidades de pozo, de 2 a 4 ambientes, con un importante descuento con respecto al precio de mercado. Al ser uno de los desarrollos de mayor escala sobre una esquina con triple frente y una oferta de amenities única en una zona donde la revalorización desde el pozo a terminado supera el 10% anual en promedio, se estima generar una rentabilidad total entre el 30 y 40% en dólares en 36 meses.

¿Cómo acceder a esta oportunidad?

Desde la comodidad de su casa, los inversores pueden registrarse y crear su cuenta de forma gratuita en la plataforma de la empresa, seleccionar el monto con el que deseen participar en pesos o dólares y en unos pocos pasos invertir con total seguridad y transparencia. Se puede acceder desde la web o llamando al teléfono 0800-220-2769 para que un asesor comercial siga el proceso.

Para más información acerca de las oportunidades de inversión, ingresá a www.crowdium.com.ar.