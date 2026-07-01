La recaudación de impuestos volvió a caer en junio y afectó a las provincias

Los recaudación del fisco volvieron a caer en junio tras la pausa de mayo. Depositphotos

Tras la extraordinaria suba de la recaudación de mayo, producto del vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las empresas, en junio los ingresos del fisco volvieron a caer, de acuerdo con lo que anticipan datos oficiales de los envíos de coparticipación a las provincias.

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Según informó la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), el mes pasado el Impuesto a las Ganancias registró una caída real del 14,2% mientras que la recaudación del IVA experimentó un retroceso del 4,1%.

Cabe recordar que la recaudación tributaria de mayo había alcanzado los $21,5 billones, registrando una suba real interanual del 1,7%, poniendo pausa así a una racha de nueve meses consecutivos de caídas. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el cobro excepcional del Impuesto a las Ganancias.

Los número indican que lo ocurrido el mes anterior fue solo una excepción puntual en el marco de una tendencia. Los datos de junio de ARCA se conocerán este miércoles por la tarde.

La recaudación de impuestos de junio, a la baja. La coparticipación a las provincias En ese sentido, la consultora Politikon Chaco señaló que los envíos automáticos por todo concepto a las provincias disminuyeron 4,1% y con ello el acumulado del semestre fue negativo en 2,8%.

En total, se enviaron a las provincias en junio $6,95 billones, de los cuales $5,3 billones correspondieron a Coparticipación; $1,3 billones a Leyes Especiales, y $298.000 millones Compensación del Consenso Fiscal. Al respecto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló en un informe que "la caída de la coparticipación neta en junio se debería a la disminución real interanual del 14,2% de la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que el IVA mostró una variación negativa, del 4,1"%. "En conjunto, la recaudación de IVA e Impuesto a las Ganancias (IIGG) habría registrado una caída real interanual del 8%", indicó el IARAF. La entidad indicó que "resulta importante recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 96,6% de la masa coparticipable neta". Por su lado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) planteó que "la recaudación por IVA acumula 8 meses consecutivos con guarismos negativos evidenciando el magro desempeño de las actividades vinculadas al mercado interno y del consumo". Además, indicó que "luego del crecimiento interanual real extraordinario del Impuesto a las Ganancias en mayo producto de la baja base de comparación y el cierre del plazo de liquidación para las empresas, la recaudación por este tributo volvió a caer como en 5 de los últimos 6 meses".

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