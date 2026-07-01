Creció la producción energética en el primer trimestre

El Indicador Sintético de Energía del INDEC cerró el primer trimestre con una suba interanual del 1,2%. El avance estuvo explicado principalmente por los derivados del petróleo, mientras que la generación eléctrica y la distribución de gas mostraron caídas.

El sector eléctrico tuvo un descenso, por lo que la suba se explica por el petróleo.

La producción energética volvió a crecer en el primer trimestre del año, impulsada por el desempeño del petróleo y el aumento de la actividad vinculada a Vaca Muerta . Según los datos difundidos por el INDEC, el Indicador Sintético de Energía registró en marzo una suba interanual del 3,5% y acumuló en los primeros tres meses de 2026 un avance del 1,2% frente al mismo período del año pasado.

El informe marcó una recuperación luego de que el sector cerrara 2025 con números en baja. En la medición desestacionalizada, el indicador mostró un aumento del 1,4% frente al último trimestre del año pasado, mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó 0,7%.

El principal impulso vino del sector petrolero . Los derivados del petróleo que integran el indicador crecieron 9,8% en el primer trimestre, con una incidencia positiva destacada del gasoil neto de centrales eléctricas en la comparación interanual.

La mejora se da en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su peso dentro de la producción energética nacional. El crecimiento del shale oil y la mayor actividad de la cuenca neuquina se consolidan como uno de los motores centrales del sector, en paralelo al avance de inversiones e infraestructura para sostener mayores niveles de producción y exportación.

El dato positivo del ISE convivió con retrocesos en otros segmentos relevantes del sistema energético. La generación neta de energía eléctrica registró en el primer trimestre una caída interanual del 1,6%, explicada principalmente por una menor generación hidráulica y térmica.

En el caso del gas, la distribución total, sin incluir lo entregado a centrales eléctricas, mostró una baja del 9,6% en el trimestre. Según el informe, la caída estuvo vinculada con un menor volumen de gas distribuido a usuarios industriales.

Ese contraste muestra una recuperación heterogénea dentro del sector. Mientras el petróleo funcionó como principal sostén de la actividad, la electricidad y el gas mostraron señales de debilidad en la comparación interanual.

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El comportamiento del gas también debe leerse en el marco de la demanda industrial, una variable sensible para medir el nivel de actividad económica. Una menor distribución hacia ese segmento puede reflejar tanto cambios de consumo como condiciones particulares de producción, abastecimiento o sustitución energética.

Biocombustibles y autogeneración también crecieron

El informe del INDEC también mostró números positivos en biocombustibles. La producción de biodiésel aumentó 12,5% en el primer trimestre, mientras que los despachos al mercado interno crecieron 12,2%.

En la misma línea, la producción de bioetanol subió 4,3%. El avance se explicó por un incremento del 6,6% en el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y por una mejora del 3,3% en el bioetanol de maíz. Los despachos al mercado interno de bioetanol, en tanto, aumentaron 1,6%.

Otro dato relevante fue el crecimiento de la energía autogenerada por minería e industria, que subió 6,5% frente al primer trimestre de 2025. La mejora respondió a un fuerte aumento de la energía despachada al Mercado Eléctrico Mayorista, que avanzó 36,1%, mientras que la destinada a autoconsumo cayó 2%.

Dentro de ese universo, la minería mostró el mayor dinamismo. La energía autogenerada del sector creció 10,5%, con un salto del 42,8% en la energía despachada al MEM y una suba del 3,8% en la destinada a autoconsumo. En la industria, la autogeneración aumentó 2,6%, con un incremento del 22,4% en el despacho al mercado mayorista.

Vaca Muerta sostiene el nuevo ciclo energético

El desempeño del primer trimestre confirma que el petróleo sigue funcionando como el principal motor de la producción energética argentina. La expansión de Vaca Muerta no sólo impacta en los niveles de extracción, sino también en los derivados, la actividad industrial asociada y las perspectivas de exportación.

El dato cobra relevancia en un momento en el que el sector energético aparece como una de las principales apuestas para generar divisas. El crecimiento de la producción petrolera, junto con la ampliación de infraestructura de transporte, es clave para sostener mayores saldos exportables durante los próximos años.

Sin embargo, el informe también muestra que el crecimiento energético no es uniforme. La baja en generación eléctrica y distribución de gas marca que la recuperación del sector todavía depende en gran medida del impulso petrolero y de la capacidad de Vaca Muerta para sostener el aumento de la producción.

La foto del primer trimestre deja así un balance mixto: el indicador general volvió a terreno positivo, los derivados del petróleo lideraron la mejora y los biocombustibles acompañaron con subas, pero la electricidad y el gas mostraron señales de retroceso.