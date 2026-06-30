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30 de junio 2026 - 11:03

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 22 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Tras las clasificaciones de Paraguay, España y Países Bajos, este martes habrá tres nuevos cruces por un lugar en los octavos.

La fase eliminatoria comenzó con grandes emociones y una sorpresa de impacto. Paraguay eliminó a Alemania por penales, mientras que España y Países Bajos también hicieron los deberes y sellaron su clasificación a los octavos de final, completando una jornada que empezó a definir el cuadro rumbo a la recta decisiva del torneo.

La acción continuará este martes con tres nuevos cruces de dieciseisavos de final. Costa de Marfil y Noruega abrirán la jornada, luego Francia intentará confirmar su favoritismo frente a Suecia, y el cierre tendrá a México enfrentando a Ecuador en busca de un lugar entre los 16 mejores.

Mientras tanto, la Selección argentina transita sus últimos días de preparación para el duelo ante Cabo Verde. El equipo de Lionel Scaloni volverá a entrenarse en Kansas con el objetivo de definir la formación titular, en una práctica que tendrá como principales novedades el regreso de Lionel Messi desde el inicio y la recuperación de Cristian "Cuti" Romero para afrontar los dieciseisavos de final.

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La prensa alemana destrozó al equipo de Julian Nagelsmann tras la elminación con Paraguay en el Mundial 2026: "Otra pesadilla"

La eliminación frente a Paraguay profundizó la crisis futbolística de Alemania, que acumula tres Mundiales consecutivos sin llegar a los octavos de final.

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Julian Nagelsmann, DT de Alemania

Julian Nagelsmann, DT de Alemania

La prensa alemana castigó con dureza a la Mannschaft luego de su eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026. Los principales medios del país calificaron la derrota por penales como “otra pesadilla para el fútbol alemán” y apuntaron contra el rendimiento del equipo dirigido por Julian Nagelsmann.

La caída frente a la Albirroja representó un nuevo golpe para una selección que atraviesa una etapa complicada. Alemania quedó afuera tras igualar 1-1 en los 120 minutos y perder 4-3 en la definición por penales, acumulando así tres Mundiales consecutivos sin alcanzar los octavos de final.

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La difícil decisión que tomó el holandés Cody Gakpo tras la muerte de su hijo durante el Mundial 2026

El delantero neerlandés y su pareja, Noa van der Bij, perdieron al bebé cuando cursaba el quinto mes de embarazo. La federación del país comunicó que el jugador estará disponible para el partido ante Marruecos.

cody gakpo

El delantero de la selección de Países Bajos, Cody Gakpo, continuará a disposición del técnico, Ronald Koeman, para el partido ante Marruecos por el Mundial 2026 pese a atravesar un difícil momento personal tras la muerte de su hijo. La Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó que el futbolista y su pareja, la modelo Noa van der Bij, perdieron el bebé cuando cursaba el quinto mes de embarazo.

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El arquero de Países Bajos, de héroe a villano: primero atajada increíble, luego blooper

El arquero neerlandés Bart Verbruggen fue una de las figuras de su selección en la derrota y eliminación ante Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026: fue un sostén de la naranja y tuvo una de las mejores atajadas del Mundial.

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Sin embargo, durante la tanda de penales, fue protagonista de un insólito episodio que contribuyó a la clasificación de la selección africana.

Soufiano Rahimi pateó el segundo penal del país africano abajo a la izquierda, Verbruggen adivinó y lo tapó. Pero la pelota quedó boyando al filo de la línea de gol y el arquero la empujó involuntariamente con el taco hacia adentro mientras se recomponía. De esta manera, quedaron igualados en la tanda de penales. Finalmente, Marruecos ganó y pasó a los octavos de final.

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Orlando Gill, el héroe de Paraguay ante Alemania: "Eliminamos a un campeón"

El arquero paraguayo de San Lorenzo atajó dos penales en la tanda decisiva para que su selección se imponga por 4-3 en el marcador ante los teutones y se clasifique a octavos de final.

orlando gill heroe ante Alemania FIFA

Paraguay le ganó 4-3 en penales a Alemania por dieciseisavos de final del Mundial 2026 este lunes gracias a la actuación de su arquero, Orlando Gill que atajó dos tiros en la tanda decisiva. El jugador de San Lorenzo afirmó que fue un partido difícil pero que los dirigidos por Gustavo Alfaro supieron aguantar.

“Fue un partido muy complicado, supimos aguantarlo. Abrimos el marcador, ellos encontraron el empate, pero supimos sostener y gracias a Dios fuimos a ganar la tanda de penales”, declaró el arquero post partido.

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Mundial 2026: todas las selecciones que clasificaron a los octavos de final

clasificados a octavos

La fase de grupos ya quedó atrás y, desde este domingo, el Mundial 2026 entró en su etapa decisiva. Con los 32 equipos clasificados ya definidos, comenzaron los 16avos de final, la primera ronda de eliminación que ya empezó a definir los primeros pasajes a octavos.

La jornada de ayer de los 16avos de final dejó tres clasificados a los octavos: Brasil, Paraguay y Marruecos. La Canarinha superó a Japón con un gol sobre el final, la Albirroja eliminó a Alemania en una dramática definición por penales y el conjunto marroquí dio la sorpresa al dejar afuera a Países Bajos también desde los doce pasos.

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Los partidos que se juegan hoy martes 30 de junio por el Mundial 2026

La fase de dieciseisavos de final continúa este martes con tres encuentros que definirán nuevos clasificados a los octavos de final. Francia buscará ratificar su favoritismo, mientras que México intentará aprovechar la localía ante Ecuador.

  • 14:00 (hora de Argentina): Costa de Marfil vs. Noruega.
  • 18:00 (hora de Argentina): Francia vs. Suecia.
  • 22:00 (hora de Argentina): México vs. Ecuador.

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