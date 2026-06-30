Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 22 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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La prensa alemana destrozó al equipo de Julian Nagelsmann tras la elminación con Paraguay en el Mundial 2026: "Otra pesadilla"

La eliminación frente a Paraguay profundizó la crisis futbolística de Alemania, que acumula tres Mundiales consecutivos sin llegar a los octavos de final.

nagelsmann.jpg Julian Nagelsmann, DT de Alemania

La prensa alemana castigó con dureza a la Mannschaft luego de su eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026. Los principales medios del país calificaron la derrota por penales como “otra pesadilla para el fútbol alemán” y apuntaron contra el rendimiento del equipo dirigido por Julian Nagelsmann.

La caída frente a la Albirroja representó un nuevo golpe para una selección que atraviesa una etapa complicada. Alemania quedó afuera tras igualar 1-1 en los 120 minutos y perder 4-3 en la definición por penales, acumulando así tres Mundiales consecutivos sin alcanzar los octavos de final.

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