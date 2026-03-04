Federico Sturzenegger adelantó cambios en Defensa de la Competencia y apuntó contra el Estado

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado expuso los lineamientos de la reforma que impulsa el Gobierno y sostuvo que las regulaciones públicas suelen funcionar como barreras de entrada para las empresas.

El ministro Federico Sturzenegger expuso en un encuentro organizado por la Secretaría de Industria y Comercio los ejes de la reforma a la Ley de Defensa de la Competencia.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , presentó este miércoles algunas de las ideas centrales del proyecto para reformar la Ley de Defensa de la Competencia , una iniciativa que el Gobierno busca impulsar en línea con los principios de desregulación planteados en la Ley Bases .

El funcionario participó del encuentro “Desafíos de la política de competencia: Desregulación y revisión de fusiones ex ante” , organizado por la Secretaría de Industria y Comercio , donde sostuvo que el principal obstáculo para la competencia en la Argentina no proviene del mercado sino de las propias regulaciones estatales.

“El verdadero enemigo de la competencia es el Estado” , afirmó Sturzenegger, al cuestionar normas que, según su visión, terminan generando barreras de ingreso para nuevas empresas .

Durante su exposición, el ministro planteó que en los mercados donde no existen restricciones regulatorias para participar, la competencia tiende a corregir por sí sola las posiciones dominantes. Como ejemplo mencionó la evolución del sector tecnológico, donde empresas líderes como Nokia fueron desplazadas primero por BlackBerry y luego por el iPhone , impulsadas por la innovación y los cambios en el mercado.

El funcionario señaló que cuando el Estado impone permisos, cupos o requisitos administrativos complejos , puede transformar mercados abiertos en estructuras cerradas que dificultan la competencia.

En ese sentido, mencionó algunos sectores donde el Gobierno avanzó con medidas de desregulación para facilitar la entrada de nuevos actores.

Uno de los casos fue el de la vacuna contra la aftosa, donde mencionó una exigencia regulatoria vinculada a cepas que no se utilizan en otros países limitaba la competencia y encarecía los precios. Tras eliminar ese requisito, el SENASA aprobó recientemente una nueva vacuna mediante un sistema de autorización por equivalencia.

También se refirió al mercado de yerba mate, donde el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tenía facultades para coordinar precios entre los distintos actores del sector. De acuerdo con Sturzenegger, tras la eliminación de esa potestad a través del DNU 70, se registró una caída en los precios junto con un aumento de la producción y las exportaciones.

Otro ejemplo citado fue el de internet satelital, cuya habilitación -tras años de restricciones regulatorias- permitió ampliar el acceso a la conectividad, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Reforma de la ley

En ese contexto, el ministro sostuvo que la política de defensa de la competencia debería analizar no solo las conductas de las empresas sino también el marco regulatorio que define el funcionamiento de cada mercado.

“El análisis de la competencia no puede limitarse a observar conductas privadas. También debe revisar el marco normativo que determina quién puede entrar o no a un mercado”, señaló.

Sturzenegger remarcó que la futura reforma buscará simplificar procesos, reducir barreras regulatorias y eliminar privilegios sectoriales, como parte de una estrategia más amplia de desregulación económica.

Según afirmó, la experiencia reciente muestra que cuando se eliminan restricciones artificiales, los precios tienden a bajar, aumenta la producción y se generan nuevas oportunidades de inversión. “Defender la competencia no es intervenir más, sino remover los obstáculos que impiden que el mercado funcione”, concluyó.