EEUU aseguró que tendrá el "dominio total" del espacio aéreo iraní en breve + Seguir en









Washington confirmó que el control del cielo iraní es un objetivo central de la ofensiva que ya lleva cinco días y dejó más de mil muertos. El jefe del Estado Mayor destacó la caída en la capacidad misilística de Teherán, aunque advirtió que la campaña recién comienza.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegura que los lanzamientos de misiles balísticos iraníes se redujeron drásticamente desde el inicio de la operación militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que EEUU tendrá en breve un "dominio total" del espacio aéreo de Irán. Las afirmaciones de la vocera estadounidense se dieron en el medio de la "Operación Furia Épica", que lleva su quinto día en Medio Oriente y terminó con la vida de más de un millar de personas, entre ellas el ex Líder supremo de Irán, Alí Jameneí.

En una rueda de prensa matutina en Washington, Leavitt subrayó que para que EEUU pueda llevar a cabo sus objetivos militares, es fundamental tener el control del espacio aéreo del país islámico.





Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, dio algunos detalles de "Furia Épica" y destacó su eficacia. Según explicó, la capacidad de respuesta de misiles de largo alcance de Irán disminuyó un 23% solo en la última jornada. Además, los lanzamientos de misiles balísticos iraníes han caído un 86% desde el inicio de la guerra, hace apenas cinco días.

A pesar de mostrar los rápidos avances del ejército estadounidense en conjunto con el iraní, el general Caine advirtió que la operación "apenas comienza". El presidente estadounidense Donald Trump ya había advertido en la jornada del lunes, que la guerra podría extenderse por al menos 4 o 5 semanas.

Agentes de inteligencia de Irán habrían ofrecido dialogar con la CIA para frenar la guerra con EEUU Funcionarios vinculados al Ministerio de Inteligencia de Irán habrían manifestado disposición a iniciar conversaciones con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos con el objetivo de explorar una salida al conflicto bélico en curso. Así lo informó el diario The New York Times, que citó a fuentes oficiales familiarizadas con el tema.

Según el medio estadounidense, el ofrecimiento no se realizó de manera directa, sino a través de la agencia de inteligencia de un tercer país cuyo nombre no fue revelado. La información fue proporcionada por funcionarios de Medio Oriente y de un país occidental que hablaron bajo condición de anonimato. Irán desmintió la versión.