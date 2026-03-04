Netflix suma a su catálogo un nuevo thriller español que promete mantener al espectador al borde del asiento desde el primer minuto: "Cortafuego".
La película española de Netflix con Joaquín Furriel que te atrapará desde el primer minuto
La producción dirigida por David Victori, reconocido por "Sky Rojo", ya está dentro del Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming.
-
Netflix confirmó un spin-off de "El juego del calamar": de qué se trata
-
Netflix aprovechó el boom de las series médicas para sumar una producción mexicana que se robó toda la atención
Protagonizada por Joaquín Furriel y Belén Cuesta, la película combina una desaparición, drama familiar, suspenso y acción en medio de un incendio forestal que avanza sin control.
Además, la producción dirigida por David Victori, conocido por "Sky Rojo" y "No matarás", ya está dentro del Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming. ¡Descubríla!
De qué trata Cortafuego, la nueva película de Netflix
La historia sigue a Mara, una mujer que atraviesa el duelo por la muerte de su esposo. Para intentar cerrar heridas, decide viajar junto a su hija Lide a una casa de verano. Inicialmente, el objetivo era encontrar paz y reorganizar sus vidas, pero la situación se transforma en una pesadilla cuando la niña desaparece.
Mientras intentan localizarla, un incendio forestal se desata en la zona, avanzando sin control y aislándolos del mundo exterior.
Las autoridades suspenden la búsqueda y ordenan la evacuación, pero nuestra protagonista se niega a abandonar a su hija y decide adentrarse en el bosque con su familia política, enfrentándose al fuego, donde su única esperanza es Santi, un guardaparques.
Cada paso se convierte en un riesgo y el peligro aumenta cuando empiezan a surgir sospechas entre los propios miembros del grupo. Alguien está mintiendo y Mara va a tener que protegerse: ¿podrá encontrar a Lide antes de que sea demasiado tarde?
Netflix: tráiler de Cortafuego
Netflix: elenco de Cortafuego
- Belén Cuesta como Mara.
- Joaquín Furriel como Luis.
- Diana Gómez como Elena.
- Mika Arias como el hijo de Luis y Elena.
- Candela Martínez como Lide.
- Enric Auquer como Santi.
Dejá tu comentario