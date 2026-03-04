La película española de Netflix con Joaquín Furriel que te atrapará desde el primer minuto

La producción dirigida por David Victori, reconocido por "Sky Rojo", ya está dentro del Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming.

La película también cuenta con las actuaciones de Belén Cuesta y Enric Auquer.

Netflix suma a su catálogo un nuevo thriller español que promete mantener al espectador al borde del asiento desde el primer minuto: "Cortafuego" .

Protagonizada por Joaquín Furriel y Belén Cuesta , la película combina una desaparición , drama familiar, suspenso y acción en medio de un incendio forestal que avanza sin control.

Además, la producción dirigida por David Victori , conocido por "Sky Rojo" y "No matarás", ya está dentro del Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming. ¡Descubríla!

La historia sigue a Mara , una mujer que atraviesa el duelo por la muerte de su esposo . Para intentar cerrar heridas, decide viajar junto a su hija Lide a una casa de verano . Inicialmente, el objetivo era encontrar paz y reorganizar sus vidas, pero la situación se transforma en una pesadilla cuando la niña desaparece .

Mientras intentan localizarla, un incendio forestal se desata en la zona, avanzando sin control y aislándolos del mundo exterior.

cortafuego1

Las autoridades suspenden la búsqueda y ordenan la evacuación, pero nuestra protagonista se niega a abandonar a su hija y decide adentrarse en el bosque con su familia política, enfrentándose al fuego, donde su única esperanza es Santi, un guardaparques.

Cada paso se convierte en un riesgo y el peligro aumenta cuando empiezan a surgir sospechas entre los propios miembros del grupo. Alguien está mintiendo y Mara va a tener que protegerse: ¿podrá encontrar a Lide antes de que sea demasiado tarde?

Netflix: tráiler de Cortafuego

Embed - Cortafuego | Tráiler Oficial | Netflix España

Netflix: elenco de Cortafuego