Boom de importaciones chinas: esperan nueva ola de argentinos en la Feria de Cantón, pese a las bajas ventas locales

Se trata de la feria comercial más importante del mundo y un destino que llevó a casi 4.000 compradores argentinos el año pasado. Sin embargo, el bajo nivel de ventas en el plano local, y los problemas logísticos por el conflicto en Medio Oriente en el plano internacional, suman una cuota de incertidumbre.

Este año se realizará la 139 edición de la Feria de Cantón, la más importante de China y una de las más grandes del mundo.

El empresariado argentino se está preparando para el viaje de negocios por excelencia en lo se refiere a las importaciones desde China : la Feria de Cantón , el evento comercial más grande del mundo. Luego del furor que fue la edición del año pasado, en el contexto del aluvión de compras externas que experimenta Argentina , hay expectativas de que este año el éxito sea similar. Sin embargo, existen algunos factores que juegan en contra , como el bajo nivel de ventas locales y los problemas logísticos derivados de la guerra en Medio Oriente.

Fue durante el seminario realizado por la Fundación ICBC este miércoles, y del que pudo participar Ámbito , que se puso de manifiesto que, desde las cámaras empresarias ligadas a los negocios con China , como es el caso de la Cámara del Asia , apuestan a repetir el éxito del 2025 , cuando casi 4.000 empresarios argentinos visitaron la Feria de Cantón , casi duplicando las cifras del año previo.

“Estuvo muy bueno, fue un montón de gente que nunca había viajado, una persona de una empresa de obras pública me dice: ‘ Quiero ir ver máquinas y materiales que estoy comprando acá a ver si los puedo comprar en directo ”, recordó un importador que asistió al evento de este miércoles, que ya cuenta con varias décadas de experiencia y que confía en que este año pueda repetirse una experiencia similar.

El importador destacó que “el tipo de cambio obviamente ayuda” a fomentar el "boom de importaciones", como así también la diferencia de costos. “ Hay rubros en los que el ahorro es muy importante comparando el proveedor local , como lo que está pasando con los autos chinos”, amplió.

“Eso para mí el país va a terminar siendo bueno porque hace que todos terminemos siendo más eficientes, porque como hay más competencia entonces uno baja los márgenes y los precios. Se genera un algo virtuoso ”, agregó a este medio un empresario con su oficina en Hong Kong .

Sin embargo, el reciente cierre de Fate volvió a poner en discusión el impacto de la apertura comercial sobre la industrial local. Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el impacto que pudieron haber tenido las importaciones provenientes del país asiático sobre el cierre de la fabricante de neumáticos. “Entraron cuatro gomas chinas y cerraron”, se burló.

Importados: preocupa el bajo nivel de ventas

A pesar del entusiasmo por la nueva edición de la feria que se realizará a partir de la segunda quincena de abril, los empresarios importadores reconocieron que existe un problema que antes no sucedía: el bajo nivel de ventas que experimentan.

"El consumo viene un poco flojo, pero yo creo que la gente está reemplazando cosas que compraba acá en el mercado local por importaciones", reconoció otro empresario que prefirió no ser nombrado. Un miembro de la Cámara del Asia llegó a un diagnóstico similar. "El tema no es comprarla (a la mercancía), el tema es venderla", declaró.

De manera similar, Martín Zocchio de la empresa importadora Alex Mecanismos reconoció la situación en diálogo con Ámbito. "Comprar es fácil, vender no tanto y armar un negocio es mucho más difícil", afirmó. De hecho, estimó que "va a haber menos gente (de Argentina) respecto a lo que pasó en 2025" en la Feria de Cantón.

"Creo que el año pasado estaba sobrevalorada la cosa. Pero suele pasar con estas cosas, porque es una cuestión que estaba cerrada y cuando se abre salen todos corriendo y después hay una depuración", argumentó.

Y ejemplificó: "En el rubro nuestro que son los artículos de librería hubo una super stockeada de productos y después empezaron a regalar mercadería, sobraba por todos lados. Mucho de todo eso se limpió, muchos jugadores esporádicos desaparecieron y hoy la cosa acomodó bastante".

Los últimos datos parecen darle la razón. Durante enero se registraron importaciones por u$s5.070 millones, lo que implicó una caída interanual del 11,9%, la primera baja en 13 meses. La contracción respondió a una disminución del 12,1% en las cantidades, parcialmente compensada por una suba de 0,2% en los precios.

Sin embargo, algunos fuentes pusieron en duda el dato oficial, argumentando que "hoy hay más incentivo en declarar menos valor de las importaciones para pagar menos impuestos acá".

El riesgo de Medio Oriente para el comercio global

Un tema de conversación que surgió durante el evento realizado en Puerto Madero fue cómo impactaba el conflicto bélico en Medio Oriente en la logística internacional. "Muchos temas quedan varados por los temas logísticos, y más ahora, los precios en los contenedores están subiendo, y si se fijan hoy, los precios de los pasajes también", advirtió uno de los expositores de la jornada, Maximiliano Postigo, de Panda Corporation.

De hecho, desde la Cámara del Asia explicaron a este medio que su asociación con Turkish Airlines para realizar el viaje a Cantón les permitió sortear las cancelaciones de vuelos por parte de otras aerolíneas, debido a que la mayoría de las rutas de vuelo atraviesan la zona de conflicto.

Respecto a los contenedores y los envíos internacionales, Zocchio confirmó que "ya se está complicando todo" debido a que "bajaron mucho los precios de los fletes (a principios de año y ahora empezaron a subir de nuevo". Y agregó: "Yo creo que esto se va a ir para arriba".