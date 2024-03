Tormentas, inundaciones y seguros: qué coberturas nos protegen ante daños por el mal tiempo

La importancia de tener un seguro

La cultura de tener una cobertura de seguros no sólo para el auto, sino también para otros bienes, como la casa, un comercio o un establecimiento más grande como una pequeña fábrica, es algo que, de a poco, se va instalando como concepto, aunque, en medio de una crisis económica como la actual, también es algo que no todos pueden afrontar, incluso sabiendo que se asume un riesgo mucho mayor por no estar cubierto. Recordemos que los seguros aumentaron como todo, porque si no se actualizan los montos, no se puede cubrir el daño.

P17 - Temporal 17-12-2_opt.jpeg Los árboles caídos por el temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Qué pasa cuando hay inundación

El otro gran daño que puede causar una tormenta con mucha caída de agua es la de inundación. Los autos que quedan parcialmente afectados por el agua no tienen mayor daño, pero cuando un vehículo queda semicubierto, por encima de la mitad de la carrocería, los daños no sólo pueden afectar el interior del habitáculo sino fundamentalmente la mecánica, tanto la caja de velocidades como el propio motor.

Y eso se choca de frente contra la crisis económica, que hace que, en los últimos meses, se hayan dado situaciones como que, cuando hay un evento climático de magnitud, muchos usuarios de autos que dejaron de pagar la cochera y estacionan el auto en la calle, pero a la vez bajaron la calidad de la cobertura por tema costos.

Las coberturas de todo riesgo pasaron a ser casi un producto de lujo. Hubo mucha baja de todo riesgo a terceros completo, aunque hay algunas personas que prefieren subir no perder la cobertura. Y esto es un problema grave porque la mayoría de las compañías grandes contemplan que, si la pérdida es mayor al 80%, el auto se declara destruido y se debe pagar.

Pero en algunas pólizas se menciona como causal un accidente y no como un siniestro de cualquier tipo, con lo cual un árbol no queda incluido. En tanto, otras pólizas hablan de accidente y/o incendio. Lo que recomiendan los expertos es que lo mejor es que estén contempladas todas las variables posibles (siniestro total por ocurrencia de daño y/o incendio y/o robo o hurto).