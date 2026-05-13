La resolución oficial llegó luego de una extensa espera que generó malestar en el sector. Por su parte, desde el Gobierno calificaron la decisión como “un hecho histórico” para la actividad.

Se homologó la paritaria de trabajadores rurales con un básico de casi $1.100.000.

El Ministerio de Capital Humano , a través de la Secretaría de Trabajo, anunció este miércoles la homologación de la primera paritaria del peón rural con un básico de $1.088.358,51. La medida fue formalizada bajo el nuevo régimen Ley de Modernización Laboral N° 27.802.

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Según se informó en un comunicado oficial de Capital Humano, el acuerdo fue celebrado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador: Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

La resolución oficial llegó luego de una extensa espera que generó malestar en el sector. La UATRE denunció que el retraso administrativo se tradujo en un costo real para miles de familias rurales, quienes debieron enfrentar una suba sostenida del costo de vida con sueldos desactualizados.

El secretario general de UATRE, José Voytenco , había denunciado una demora de 45 días en la homologación que generó perjuicios para los trabajadores rurales. También criticó la reforma laboral como “una regresión en materia de negociación colectiva”.

Hito histórico en materia laboral. Se homologó la primera paritaria realizada bajo el nuevo régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral. Un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el… pic.twitter.com/ptUfpkyasH

Los detalles de la nueva paritaria

La medida fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario establecido por la Ley N° 26.727, además de distintas actividades específicas del sector.

De esta manera, el esquema salarial prevé incrementos escalonados entre marzo y julio de 2026 para la mayoría de las actividades, aunque en algunos sectores específicos la vigencia se extiende hasta agosto o septiembre.

Para el personal permanente de prestación continua, categoría “Peones Generales”, el jornal mínimo pasó de $44.913,61 en marzo a $47.880,16 desde mayo y hasta julio. De esta forma, el salario básico alcanza desde mayo los $1.088.358,51 en términos mensuales, lo que representa un aumento del 3% respecto abril. A esto se le suma una suma no remunerativa de $5.335,10.

En cuanto a las actividades específicas, los trabajadores dedicados exclusivamente a tareas de aplicación de productos fitosanitarios tendrán desde mayo un salario mensual de $1.761.296,80 para la categoría “Peón auxiliar”, mientras que los conductores de equipos autopropulsados superarán los $2,5 millones mensuales.

trabajo rural La medida fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario establecido por la Ley N° 26.727, además de distintas actividades específicas del sector. Biblioteca ámbito.

Por su parte, en la actividad olivícola los incrementos fueron pautados entre mayo y septiembre, con remuneraciones para personal de riego calificado que llegarán a $60.596,75 por jornal hacia julio.

Posturas contrapuestas: mientras el Gobierno celebra, UATRE cuestiona el esquema

Desde el Gobierno calificaron la decisión como “un hecho histórico” para la actividad, ya que es la primera vez que la negociación salarial del sector rural se formaliza mediante el régimen previsto por la Ley N° 14.250.

El comunicado oficial sostuvo además que la homologación representa “un avance en materia de institucionalidad laboral”, al fortalecer el diálogo social y otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores del sector rural.

No obstante, desde UATRE cuestionaron el nuevo esquema. El secretario general del gremio, José Voytenco, afirmó que para el sindicato “no es ningún hecho histórico”, sino “una regresión en materia de negociación colectiva”.

“Con el esquema anterior de la CNTA teníamos una negociación aceitada donde las resoluciones salariales salían en 48 horas. Pasaron 45 días con acuerdos cerrados de las partes y recién ayer salió la resolución, después de una tranca burocrática que impone el nuevo esquema de homologación”, sostuvo.

El dirigente sindical también sostuvo que la reforma implica “una regresividad en la negociación colectiva” y cuestionó que el nuevo régimen “no respeta las características propias del sector rural, como la estacionalidad".

Escalas salariales: Personal permanente de prestación continua

A continuación, se detallan los valores vigentes para los meses de marzo, abril y mayo de 2026 según la reciente homologación:

Mayo 2026 (a partir del 1°)

Peones Generales: Sueldo de $1.088.358,51 + Suma no remunerativa de $5.335,10.

Sueldo de $1.088.358,51 + Suma no remunerativa de $5.335,10. Peón Único: Sueldo de $1.116.058,33 + Suma no remunerativa de $5.470,88.

Sueldo de $1.116.058,33 + Suma no remunerativa de $5.470,88. Ovejeros: Sueldo de $1.127.265,44 + Suma no remunerativa de $5.525,82.

Sueldo de $1.127.265,44 + Suma no remunerativa de $5.525,82. Especializados (Albañiles, herreros, mecánicos, etc.): Sueldo de $1.158.597,91 + Suma no remunerativa de $5.679,41.

Sueldo de $1.158.597,91 + Suma no remunerativa de $5.679,41. Conductores tractoristas y maquinistas: Sueldo de $1.207.669,28 + Suma no remunerativa de $5.919,96.

Sueldo de $1.207.669,28 + Suma no remunerativa de $5.919,96. Encargados: Sueldo de $1.384.853,14 + Suma no remunerativa de $6.788,51.

Abril 2026 (a partir del 1°)

Peones Generales: Sueldo de $1.056.658,75 + Suma no remunerativa de $10.359,40.

Sueldo de $1.056.658,75 + Suma no remunerativa de $10.359,40. Peón Único: Sueldo de $1.083.551,78 + Suma no remunerativa de $10.623,06.

Sueldo de $1.083.551,78 + Suma no remunerativa de $10.623,06. Ovejeros: Sueldo de $1.094.432,47 + Suma no remunerativa de $10.729,73.

Sueldo de $1.094.432,47 + Suma no remunerativa de $10.729,73. Encargados: Sueldo de $1.344.517,61 + Suma no remunerativa de $13.181,55.

Marzo 2026 (a partir del 1°)

Peones Generales: Sueldo de $1.020.926,33 + Suma no remunerativa de $15.013,62.

Sueldo de $1.020.926,33 + Suma no remunerativa de $15.013,62. Peón Único: Sueldo de $1.046.909,93 + Suma no remunerativa de $15.395,73.

Sueldo de $1.046.909,93 + Suma no remunerativa de $15.395,73. Encargados: Sueldo de $1.299.050,84 + Suma no remunerativa de $19.103,69.

Adicionales y Bonificaciones: