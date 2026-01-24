Transferencias a provincias: reportan recuperación en 2025, respaldada en giros no automáticos

Las transferencias discrecionales alcanzaron $2,1 billones y la ciudad de Buenos Aires se llevó la mitad. Chaco y Catamarca también figuran entre las provincias más favorecidas.

Gobernadores junto a Javier Milei, en un encuentro en Casa Rosada en octubre de este año.

En medio de las negociaciones con las provincias y el advenimiento de deudas distritales , se registró un aumento interanual en términos reales de las transferencias de Nación para las gestiones locales. Sin embargo, la variación más significativa se vio en los giros no automáticos , que incluye los desembolsos para financiar gastos corrientes y de capital, que crecieron un 88,2% nominal y un 42,4% real entre 2024 y 2025.

Según el último informe trimestral publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), basado en el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), las transferencias totales a gobiernos provinciales y municipales aumentaron 44,3 % interanual en valores nominales, lo que representa un 2,7% de aumento en términos reales si se ajusta por inflación.

De ellos, las de mayor nominalidad e impacto son las transferencias automáticas, que alcanzaron los $60,28 billones para una suba interanual del 1,6% reales en el acumulado anual. El informe consigna que uno de los factores más influyentes fue la compensación del Consenso Fiscal, que concretó una actualización inflacionaria correspondiente al 2024 y totalizó pagos pendientes por $160.083 millones, un 79,6% más.

La provincia que más fondos recibió nominalmente fue la de Buenos Aires , con un total de $13,691 billones de pesos en transferencias automáticas (3,9% de incremento real). En transferencias automáticas, lo siguen Santa Fe con $5,15 billones y Córdoba con $5 billones, las únicas dos provincias que no tuvieron incremento interanual en términos reales . En este sentido, las que recibieron un mayor aumento fueron Salta ($2,28 billones para un 4,2%), la mencionada Buenos Aires, Misiones ($1,94 billones, para un 2,3%) y Tucumán ($2,73 billones, para un 2,1%).

En tanto que para las transferencias no automáticas, la ciudad de Buenos Aires fue la que más fondos recibió, con un total de $1,02 billones (65% interanual real), vinculada a una medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema. Si bien la provincia de Buenos Aires se ubica en segundo lugar nominalmente, con $299.400 millones, sufrió una variación en términos reales de -1,9%. En tercer lugar se ubica precisamente la provincia que más acrecentó en el año su porcentaje de giros no automáticos: Chaco, que recibió $120.679, para un total de 152,4% de aumento interanual real.

En ese marco, Catamarca ($35.477 millones, para un 150,2% más), San Luis ($16.573 millones y 121,4%) y Santa Fe ($69.044 millones y 92%) tuvieron compensaciones directas en el 2025. En la comparativa, las menos favorecidas fueron Mendoza ($33.317 millones y -12,1%), Misiones ($38.326 millones y -11,6%) y Santiago del Estero ($34.421 millones y -5,1%).

Las provincias tienen vencimientos de deuda por u$s2.500 millones en 2026

Las 13 provincias que cuentan con emisiones de deuda en moneda extranjera tienen que enfrentar vencimientos este año por unos u$s2.500 millones, según indican datos del Banco Central actualizados a noviembre de 2025.

De ellos, el grupo ya cuenta con depósitos en dólares en el país por unos u$s1.500 millones, de manera que las necesidades de financiamiento neto este año serían de unos u$s1.000 millones, aunque la situación es bastante despareja entre cada provincia, lo que hace que algunas estén mas comprometidas que otras.

Gobernadores Milei Tras las elecciones del 2025, los gobernadores se reunieron con el equipo económico y con Javier Milei.

Así lo indica un reporte de la consultora Politikon Chaco, que presenta algunos detalles importantes. Por caso, de las colocaciones que hicieron a fin del año pasado Santa Fe, por u$s800 millones, y la Ciudad de Buenos Aires, por u$s600 millones, solo el distrito federal trajo las divisas al país. En cambio, la provincia gobernada por el radical Maximiliano Pullaro, no declara haberlos traído, por lo que se presume que están depositados en el exterior.

“A nivel agregado, los trece subnacionales con títulos en dólares registraban a noviembre de 2025 depósitos por u$s1.507 millones, frente a vencimientos en moneda extranjera por u$s2.479 millones durante 2026”, dice el informe.

La consultora agrega que “esto arroja una cobertura global del 61%, lo que indica que, en conjunto, el sector subnacional no cuenta con depósitos suficientes para afrontar la totalidad de los compromisos en dólares del 2026 y deberá recurrir a fuentes adicionales de divisas para cumplir con el calendario de pagos”.