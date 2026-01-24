La escalofriante película de Disney + que es considerada una de las mejores de los últimos años + Seguir en









La producción ideal para los fanáticos del terror. Suspenso y una historia que aterrorizará a más de uno.

Una película de Disney + con contenido histórico religioso que aterrorizará a más de uno. Imagen: Disney +

Una nueva producción ha captado la atención del público y la crítica. Con un enfoque perturbador y una atmósfera escalofriante, Disney + se consolidó como el hogar de películas que no solo generan suspenso, sino que lo hacen con calidad cinematográfica, llegando a posicionarse entre las más destacadas del género en los últimos tiempos.

Ese reconocimiento recae sobre La primera profecía, la producción que reinterpreta los orígenes de una saga clásica del terror, y que tras su estreno en cines y su posterior desembarco en la plataforma, se ganó el elogio de espectadores y críticos por su intensidad y capacidad para provocar miedo desde una perspectiva innovadora.

La primera profecía Disney+ rompe la barrera del terror con esta nueva película. Imagen: Disney+ De qué trata La primera profecía, el inicio de una franquicia terrorífica La Primera Profecía es una precuela de la mítica película La profecía de 1976, y sitúa su historia en 1971, cuando Margaret Daino, una joven novicia estadounidense, es enviada a Roma para cumplir con su vocación religiosa en un orfanato. Lo que parecía ser una etapa de paz y devoción pronto se transforma en una pesadilla, ya que Margaret se topa con una serie de sucesos siniestros que la llevan a cuestionar su fe y su visión del mundo.

Al adentrarse en los secretos del orfanato y relacionarse con sus habitantes, descubre indicios de una conspiración aterradora que busca provocar el nacimiento de la encarnación del mal, conectando directamente con las leyendas de la saga original sobre el Anticristo. La película mezcla elementos de terror sobrenatural con tensión psicológica, explorando tanto el terror interno de la protagonista como las fuerzas oscuras que la rodean.

Con una narrativa que honra el legado del clásico de los años setenta y al mismo tiempo construye su propia identidad, La Primera Profecía plantea un viaje escalofriante hacia los orígenes de uno de los mitos más inquietantes del cine de terror.

Disney+: tráiler de La primera profecía Embed - La Primera Profecía | Nuevo Tráiler Oficial en español | HD Disney+: elenco de La primera profecía Nell Tiger Free (Margaret Daino)

Sônia Braga (Hermana Silvia)

Ralph Ineson (Padre Brennan)

Bill Nighy (Cardenal Lawrence)

Tawfeek Barhom (Padre Gabriel)

