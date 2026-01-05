ATN: en el mes de la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno abrió la billetera para siete provincias

Se trata de un grupo de distritos cuyos legisladores acompañaron al Gobierno en la aprobación de la "ley de leyes" en diciembre. Además de ATN, hubo mayores envíos por fondos del consenso fiscal para los amigos.

En diciembre, el Gobierno distribuyó entre siete provincias casi la totalidad de la recaudación mensual destinada al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) . Los datos oficiales indica que se repartió casi el 87% de los ingresos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así lo señala la consultora Politikon Chaco en un reporte sobre transferencias no automáticas de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al último mes del año pasado.

“En diciembre se distribuyeron unos $76.000 millones de 2025, el mayor monto ejecutado en toda la era Milei. En este mismo mes, el fondo ATN totalizó $87.920 millones según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP); por ende, la ejecución del mismo llegó al 86,4%, el mayor desde diciembre de 2023”, indicó Politikon Chaco.

Si se toma el acumulado anual, el Gobierno distribuyó $207.500 millones entre 15 provincias a lo largo de 2025, lo que equivale al 8% del fondo.

En el ultimo mes del año pasado, los estados beneficiados con ATN fueron Catamarca , con $10.000 millones; Chaco , $11.000 millones; Chubut, con $9.500 millones; Entre Ríos , con $7.000 millones; Misiones , con $12.000 millones; Salta , con $6.000 millones; y Tucumán , con $20.000 millones.

El incremento en la generosidad del Tesoro nacional con las provincias en el ultimo mes año coincide con la necesidad de conseguir votos de los gobernadores para aprobar el Presupuesto 2026.

Según se conoció el 30 de diciembre, el Gobierno Nacional incrementó en 175% los envíos de Compensación por Consenso Fiscal a una docena de provincias, respecto del promedio de los once meses anteriores. Estos son fondos de distribución automática.

En ese caso, las provincias beneficiadas fueron Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán. Es decir que los estados subnacionales beneficiados con mayores fondos fueron aquellos cuyos gobernadores comprometieron su voto favorable al Presupuesto.

Total de transferencia no automáticas de diciembre

transf-no-automatica

Según dice el reporte privado, en el último mes del año pasado, las transferencias no automáticas del Gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $291.354 millones (un número que incluye los ATN). Respecto de diciembre de 2024, estos envíos mostraron una variación de 0,2% en términos reales, pero con relación a 2023 cayeron 70%.

Los distritos que más recibieron fueron CABA (21,5%), Chaco (19,%) y Buenos Aires (11,6%), seguidos más atrás por Tucumán (7,7%) y Misiones (5,3%). Los que menos percibieron fueron La Rioja y San Luis.

Cómo se gastaron los fondos discrecionales en 2025

El año pasado cerró con transferencias no automáticas por $2,5 billones. Con respecto a igual período del 2024, estos envíos crecieron en 32,3% en términos reales; sin embargo, el año cerró como el segundo más bajo de los últimos 20.

Las actividades con mayor volumen de desembolsos en el acumulado del año son: