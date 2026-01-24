En tiempos de streaming, las películas de menos de dos horas ganaron terreno: te dejan la adrenalina alta y el cierre a tiro, ideal para una noche sin vueltas. Si tenés Prime Video a mano, hay un thriller que apunta justo a ese ritmo y se mira de un tirón.
La película de acción oculta de Prime Video que te mantendrá atrapado durante 1 hora y media
Entre traiciones, cuentas pendientes y un pasado que vuelve a golpear, esta propuesta de Prime Video se apoya en el ritmo y la tensión constante.
Dentro del catálogo, algunas propuestas quedan tapadas por los estrenos ruidosos, pero igual funcionan como plan exprés: acción, tensión y un eje familiar que empuja la historia sin frenar. Ese combo aparece con fuerza en Shadow Force, que mezcla persecuciones, cuentas pendientes y decisiones incómodas.
De qué trata Shadow Force, la imperdible película de Prime Video
La historia sigue a una pareja que, junto a su hijo, se ve obligada a huir para escapar de una organización secreta que tiempo atrás jugó del mismo lado. Con una recompensa sobre sus cabezas, el pasado vuelve como amenaza constante mientras una unidad de operaciones “en la sombra” sale a cazarlos.
En esa carrera, Isaac queda expuesto cuando intenta proteger al chico en un robo que lo salpica de manera inesperada. Del otro lado aparece Kyrah, su expareja, que regresa para cubrirlos cuando se rompe el pacto que los mantenía fuera del radar. La persecución suma traiciones, aliados poco confiables y la presión de Jack Cinder, decidido a recuperarla a cualquier precio.
Prime Video: tráiler de Shadow Force
Prime Video: elenco de Shadow Force
Kerry Washington
Omar Sy
Mark Strong
Da'Vine Joy Randolph
