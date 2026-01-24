La película de acción oculta de Prime Video que te mantendrá atrapado durante 1 hora y media + Seguir en









Entre traiciones, cuentas pendientes y un pasado que vuelve a golpear, esta propuesta de Prime Video se apoya en el ritmo y la tensión constante.

La producción de Prime Video que pasó desapercibida para muchos, pero es una gran opción para el fin de semana. Prime Video

En tiempos de streaming, las películas de menos de dos horas ganaron terreno: te dejan la adrenalina alta y el cierre a tiro, ideal para una noche sin vueltas. Si tenés Prime Video a mano, hay un thriller que apunta justo a ese ritmo y se mira de un tirón.

Dentro del catálogo, algunas propuestas quedan tapadas por los estrenos ruidosos, pero igual funcionan como plan exprés: acción, tensión y un eje familiar que empuja la historia sin frenar. Ese combo aparece con fuerza en Shadow Force, que mezcla persecuciones, cuentas pendientes y decisiones incómodas.

6904a2f4a6811 Shadow Force propone un conflicto personal que escala rápido y empuja a sus protagonistas a moverse siempre un paso adelante. Prime Video De qué trata Shadow Force, la imperdible película de Prime Video La historia sigue a una pareja que, junto a su hijo, se ve obligada a huir para escapar de una organización secreta que tiempo atrás jugó del mismo lado. Con una recompensa sobre sus cabezas, el pasado vuelve como amenaza constante mientras una unidad de operaciones “en la sombra” sale a cazarlos.

En esa carrera, Isaac queda expuesto cuando intenta proteger al chico en un robo que lo salpica de manera inesperada. Del otro lado aparece Kyrah, su expareja, que regresa para cubrirlos cuando se rompe el pacto que los mantenía fuera del radar. La persecución suma traiciones, aliados poco confiables y la presión de Jack Cinder, decidido a recuperarla a cualquier precio.

Prime Video: tráiler de Shadow Force Embed - SHADOW FORCE Tráiler Español (2025) Prime Video: elenco de Shadow Force Kerry Washington

Omar Sy

Mark Strong

Da'Vine Joy Randolph