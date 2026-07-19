Final del Mundial 2026: cuánto cuesta conseguir una entrada para Argentina-España a horas del partido

La enorme demanda por la definición entre Argentina y España elevó el valor de las entradas en las principales plataformas de reventa.

Argentina llega a una nueva final de Mundial con alta expectativa.

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también se refleja en el mercado de reventa de entradas. A pocas horas del partido que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, conseguir un lugar en el estadio continúa siendo una tarea costosa.

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Los valores publicados en las principales plataformas muestran que la demanda sigue siendo extraordinariamente alta, con precios que superan ampliamente los de otros grandes eventos deportivos internacionales.

De acuerdo con los valores disponibles este domingo en SeatGeek , la entrada más económica publicada corresponde a un asiento en la sección 340 , fila 15, con un precio de u$s 6.353 (incluyendo cargos).

Otra ubicación en la misma sección y una fila más adelante aparece publicada por u$s 6.404 .

El mapa interactivo del estadio muestra que los precios mínimos por sector son:

Sector superior: desde u$s 6.353 .

. Sectores laterales: entre u$s 6.731 y u$s 7.562 .

y u$s . Laterales de la cancha: entre u$s 7.473 y u$s 7.816 .

y u$s . Plateas cercanas al campo: alrededor de u$s 8.116 .

. Sectores premium junto al campo de juego: desde u$s11.455.

En total, la plataforma mostraba 52 publicaciones disponibles para un ticket individual pocas horas antes del comienzo del encuentro.

Cuánto cuesta conseguir entradas a horas de la final

Una demanda récord

La elevada demanda no sorprende al mercado. Plataformas especializadas en reventa como TickPick señalaron durante la semana que nunca habían observado un nivel de interés similar para un evento deportivo.

El valor promedio de reventa para la final llegó a ubicarse por encima de los u$s12.700, superando incluso el precio promedio registrado en la última edición del Super Bowl.

En los sectores con mejor ubicación, las entradas continúan ofreciendo precios muy superiores al promedio, mientras que algunos avisos exclusivos publicados en el mercado secundario alcanzan cifras extraordinarias para ubicaciones preferenciales.

Argentina buscará este domingo el bicampeonato del mundo frente a una España que llega como una de las selecciones más sólidas del torneo.

La expectativa generada por el posible último Mundial de Lionel Messi, sumada al atractivo deportivo de la definición, convirtió al encuentro en uno de los eventos con mayor demanda de entradas de los últimos años, impulsando los precios de reventa a niveles inéditos para una final de la Copa del Mundo.