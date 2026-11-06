El Partido Demócrata evalúa regular la Inteligencia Artificial y los data center

Proponen proteger a los consumidores del aumento de los costes de la electricidad vinculados a estos desarrollos.

El fin de estos proyectos es proteger a los consumidores del aumento de los costes de la electricidad vinculados a los centros de datos.

El Partido Demócrata planea impulsar una serie de nuevas leyes dirigidas a los sistemas de inteligencia artificial (IA) y desarrollo de data center, una vez que tomen el control del Congreso de EEUU en enero de 2027. La iniciativa supondría un cambio radical sobre el tratamiento legislativo de estos temas, luego de que la conducción republicana se centrara en promoverlos y evitara la restricción.

Así lo confirmaron legisladores en declaraciones a Reuters, donde detallaron que el fin de estos proyectos es proteger a los consumidores del aumento de los costes de la electricidad vinculados a los centros de datos. Además podrían exigir pruebas independientes de los sistemas avanzados de IA y a aclarar cuándo las empresas pueden ser consideradas responsables de los daños causados por sus productos.

Cualquier legislación al respecto se enfrentaría a grandes obstáculos mientras el presidente republicano Donald Trump permanezca en la Casa Blanca, ya que rechazó repetidamente los llamamientos para redactar normas obligatorias para la tecnología de IA.

Este viernes, Trump indicó que trabajaría con los estados que "quieran hacerse ricos" adoptando la IA, sin ofrecer detalles aseguró Reuters. Sin embargo, los legisladores demócratas y defensores externos afirmaron que el control de los comités del Congreso le daría al partido una plataforma para impulsar propuestas , obligar a los líderes de la industria a testificar y generar apoyo para tomar medidas si los sistemas de IA causan daños reales.

El representante Greg Casar , demócrata de Texas y presidente del Caucus Progresista del Congreso , ya declaró esta semana que los ejecutivos de IA deberían ser llamados a declarar bajo juramento. Las restricciones del gobierno federal podrían impactar en las ganancias de la industria si ralentizan el lanzamiento de nuevos modelos o si obligan a las empresas a cambiar el funcionamiento de sus herramientas para abordar las preocupaciones sobre posibles perjuicios a las personas.

Las restricciones federales podrían impactar en las ganancias de la industria si ralentizan el lanzamiento de nuevos modelos.

Por su parte, el senador Chuck Schumer, demócrata neoyorquino, aseguró el jueves en un evento en Washington que proteger a los consumidores de los mayores costos de la energía vinculados a la rápida expansión de los centros estará entre sus prioridades el próximo año.

Mientras, la representante Lori Trahan de Massachusetts, una de las voces más destacadas del Partido en materia de política de IA, planea impulsar una legislación que exija a expertos independientes evaluar los principales modelos de IA según los estándares de seguridad, de acuerdo con declaraciones de su jefe de gabinete Francis Grubar.



El reciente senador elegido por Michigan Abdul El-Sayed pidió durante su campaña la creación de una agencia independiente que supervise la regulación de la IA y que tenga la facultad de controlar a las desarrolladoras.

La victoria demócrata en EEUU pone en jaque el desarrollo de data centers

Los resultados de las elecciones de medio término del 3 de noviembre no solo le dieron a los demócratas el control total del Congreso de Estados Unidos y un duro golpe al liderazgo del presidente Donald Trump. También dejaron en evidencia un fenómeno que empieza a preocupar a las grandes tecnológicas: la resistencia social a la expansión de los data centers y al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) se convirtió en un factor electoral.

El nuevo escenario abre la puerta a una mayor regulación de esta infraestructura, desde restricciones para habilitar nuevas construcciones hasta mayores exigencias para las empresas y mecanismos de participación de las comunidades locales. Con los republicanos todavía en control del Poder Ejecutivo, el país se encamina hacia un escenario de fuerte división política.

La preocupación por los data centers, infraestructura clave para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas y modelos de IA, tuvo un lugar destacado en las urnas de distintos estados. Una encuesta a boca de urna de NBC mostró que más de la mitad de los votantes considera que la inteligencia artificial provocará más perjuicios que beneficios.