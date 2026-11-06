Imágenes satelitales mostraron obras en construcción cerca de bases militares iraníes

Los emplazamientos incluyen complejos de misiles y bases aéreas ubicados en la capital y norte del país. Allí se registraron signos de reparación y reconstrucción, donde antes había edificios destruidos.

Una serie de imágenes satelitales tomadas en noviembre arrojaron que existen obras en construcción cerca de bases militares pertenecientes a Irán . Se trata de al menos 12 emplazamientos militares y analistas sugieren que serían reparaciones ante posibles nuevos ataques de parte de EEUU .

Se trata de excavaciones y nuevas construcciones en las bases de Garmdareh, en Karaj, cerca de la capital, Teherán , y Shahroud, en el norte del país, según indicaron analistas de la empresa de inteligencia británica MAIAR a BBC Verify.

Los emplazamientos incluyen complejos de misiles y bases aéreas con señales de reparación: se registraron tejados reconstruidos sobre los edificios destruidos en la base de misiles de Kermanshah, en el oeste de Irán, cerca de la frontera con Irak, mientras se retiraron los edificios dañados y los escombros del complejo militar de Parchin .

Las excavaciones cerca de Shahroud podrían estar relacionadas con la producción de misiles , indicó el exanalista de la CIA Jim Lamson , especializado en Irán, quien afirmó que dado que la base aérea cercana fue blanco de ataques en repetidas ocasiones, es probable que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) esté buscando trasladar sus instalaciones de producción al subsuelo.

Por otro lado, un analista de MAIAR afirmó que Irán tiene "un patrón de trasladar infraestructuras bajo tierra para protegerse de futuros ataques", indicó la BBC. La construcción de estas instalaciones tiene la ventaja añadida de dificultar que "observadores externos evalúen su alcance y estado operativo", según el exjefe del ejército irlandés Mark Mellett .

Una base cerca de Shahroud, registrada en noviembre de este año. BBC

En las últimas semanas aumentaron las especulaciones sobre la posibilidad de que EEUU reanude los ataques contra Irán, tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Sin embargo, este miércoles, el vicepresidente JD Vance atribuyó el mal desempeño de los republicanos en los comicios a la impopularidad de la guerra entre los votantes, lo cual podría haberles costado el control del Senado "durante los próximos seis años".

Según los expertos, las imágenes parecen mostrar la terminación de importantes obrasen Taleghan 2, en el complejo militar de Parchin, donde se demolieron los edificios dañados y se repararon con hormigón los restos de los ataques a un búnker subterráneo.

El detrás de las obras en las bases iraníes

Estos acontecimientos se producen tras las reiteradas garantías de la Casa Blanca de que los ataques estadounidenses e israelíes debilitaron a las fuerzas iraníes, lo que el presidente estadounidense Donald Trump calificó de "un completo y total desastre".

La actividad relacionada con activos militares demostraría que Teherán se está preparando para nuevos ataques, indicó el analista militar del Programa de Seguridad Internacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) Mark Cancian.

"El objetivo es defenderse mejor de futuros ataques. También indica que se prioriza la reconstrucción de la capacidad militar por encima de la rehabilitación de la economía", afirmó.