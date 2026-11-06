El padre de Meghan Markle fue arrestado luego de las acusaciones de posesión de material de abuso infantil

El acusado de 82 años fue detenido en la residencia para ancianos donde vive, en le estado de Florida. Entre el material, había fotografías de él junto a dos preadolescentes.

Fotografías publicadas en medios británicos mostraron al acusado esposado y rodeado de personal del FBI, mientras permanecía sentado en una silla de ruedas.

El padre de la duquesa Meghan de Sussex, Thomas Markle , fue arrestado este viernes en Florida, EEUU , en una causa que lo involucra en la posesión de material de abuso sexual infantil . La repercusión comenzó hace unas semanas cuando se anunció que estaba siendo investigado luego de que uno de sus hijos hallara el material en una propiedad a su nombre en Filipinas.

Fotografías publicadas en los medios británicos Daily Mail y The Sun mostraron al acusado esposado y rodeado de personal del FBI, mientras permanecía sentado en una silla de ruedas.

El Departamento de Justicia de EEUU afirmó que "un hombre de Florida fue arrestado hoy tras una denuncia penal federal que alega que guardaba material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).

Fotografías exclusivas del Daily Mail captaron el momento en que Markle fue esposa fuera de la residencia de ancianos poco después de las 9 de la mañana de hoy (hora local) , luego de que los agentes federales rodearan la propiedad. El medio también detalló que el acusado permaneció en silencio cuando le preguntaron si alguna vez había coleccionado este material .

"El FBI y nuestros socios han arrestado a Thomas Markel Sr. después de que una investigación del FBI revelara que estaba en posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés)", indicó el director del FBI, Kash Patel.

La investigación a Thomas Markle y el escándalo en Reino Unido

A fines de octubre de este año, la Duquesa aseguró que ya había sido informada sobre estas "inquietantes acusaciones" en 2018. Meghan, quien no tiene relación con su padre, afirmó que ese año se envió a la Policía Metropolitana una carta con acusaciones contra el señor Markle, la cual posteriormente fue compartida con ella.

El hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr., fue quien encontró los archivos y lo denunció con las autoridades filipinas. El subsecretario del Departamento de Justicia, Nicholas Ty, declaró a la BBC que "el asunto está siendo investigado actualmente" por un grupo de trabajo contra la trata de personas y la explotación sexual infantil en Cebú.

Por su parte, el ministro del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, declaró por separado a la BBC que la policía nacional había asegurado el ordenador de Markle padre para realizar un exhaustivo examen forense digital, para determinar el alcance y la magnitud delictiva.