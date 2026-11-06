Flávio Bolsonaro participó de la cumbre de la CPAC en la residencia de Donald Trump tras su fuga de Brasil

El senador brasileño participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la residencia de Donald Trump. Es su primera aparición pública presencial tras la derrota electoral frente a Lula da Silva.

El senador y excandidato a presidente brasileño Flávio Bolsonaro reapareció este jueves en público en Estados Unidos durante la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) , la cumbre de derecha que se desarrolla en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump . Se trata de su primera aparición presencial en un evento público desde que abandonó Brasil luego de su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva .

Las imágenes difundidas desde el encuentro muestran al hijo del exmandatario brasileño junto a referentes del movimiento conservador estadounidense. Entre las actividades previstas figuraba su participación en un foro durante la gala de la conferencia, donde compartiría escenario con el actor Jim Caviezel , quien interpretará a Jair Bolsonaro en la película biográfica Dark Horse.

Aunque su discurso no fue difundido íntegramente, un fragmento publicado en la red social X por un periodista conservador brasileño permitió conocer parte de su intervención. Allí, el senador sostuvo que "todo estaba bajo el control de Dios" y que las "puertas que Dios abre nadie puede cerrarlas", en referencia a su fe y sus expectativas sobre el futuro.

Bolsonaro llegó a Estados Unidos el pasado 28 de octubre. En una entrevista con The New York Times, evitó dar precisiones sobre cómo logró salir de Brasil y aseguró que se llevará los detalles del viaje "a la tumba". También negó haber recibido asistencia de terceros o de algún gobierno: "Fui yo solo", afirmó.

Sin embargo, el diario estadounidense publicó que un funcionario de la Casa Blanca habría gestionado el avión que lo trasladó a Miami y que su ingreso a Estados Unidos fue autorizado directamente por Trump. La misma publicación señaló que Santiago Caputo, asesor de Javier Milei , lo recibió en un aeropuerto de Puerto Iguazú.

Inspiring words from the one and only Flavio Bolsonaro at CPAC. pic.twitter.com/xwDoYodJtr — Joey Mannarino (@JoeyMannarino) November 6, 2026

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que Washington hubiera facilitado la salida del senador brasileño de su país.

Flávio Bolsonaro asistió al encuentro acompañado por su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado que reside en Estados Unidos desde febrero de 2025 a raíz del pedido de captura que pesa sobre su persona y que también integra la lista de participantes de esta edición de la CPAC.

La conferencia está presidida por Matt Schlapp, exasesor de la Casa Blanca y dirigente conservador vinculado al Partido Republicano. Fundada en 1974, la CPAC se consolidó como uno de los principales espacios de articulación del conservadurismo estadounidense e internacional. Cada año reúne a dirigentes políticos, activistas y financistas para debatir estrategias y promover sus agendas.

No es la primera vez que Flávio Bolsonaro participa de la conferencia. En marzo pasado, el senador ya había intervenido en una edición realizada en Texas, donde brindó un discurso ante representantes del movimiento conservador estadounidense.

La Justicia argentina investiga la fuga de Bolsonaro a EEUU a través de Misiones

El senador brasileño arribó a EEUU semanas atrás luego de perder el balotaje presidencial ante Lula da Silva. Su partida se dio a través de Argentina, luego de que la Justicia de Brasil ordenara retenerle el pasaporte en el marco de una serie de causas en la que se lo investiga por presunta corrupción.

La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una investigación para determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei utilizaron recursos del Estado para facilitar el ingreso, la permanencia y la posterior salida hacia Estados Unidos de Bolsonaro.

La principal sospecha apunta al posible uso irregular de vehículos oficiales, personal, viáticos y otros bienes públicos para asistir al dirigente brasileño. La investigación busca establecer si existió una colaboración desde el Estado argentino y, en ese caso, quiénes intervinieron, qué recursos se utilizaron y bajo qué autorización.

El eje no está solamente en cómo Flávio Bolsonaro logró salir del país, sino también en si para hacerlo se pusieron a disposición recursos que pertenecen al Estado y se financian con fondos públicos.

La causa se inició a partir de denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón y quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Ochoa.