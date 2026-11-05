Peter Lamelas: "Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina" + Agregar ámbito en









El embajador de Estados Unidos en Argentina aseguró que "el compromiso con Argentina es firme y de largo plazo".

Peter Lamelas se refirió a los resultados de las elecciones de medio término.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se refirió a la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos y las consecuencias que eso podría traer para Argentina.

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"Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina", publicó el embajador en su cuenta oficial de X, y agregó: "Como embajador de Estados Unidos, quiero transmitir un mensaje claro, nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump @POTUS y junto al presidente Javier Milei @JMilei, estamos construyendo una alianza histórica basada en la libertad, la confianza y las oportunidades para ambos países".

"Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones. Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos. Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos. Mi compromiso personal es seguir trabajando para transformar esta alianza en resultados concretos. ¡Vamos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!", afirmó.

Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina.



Como embajador de Estados Unidos, quiero transmitir un mensaje claro: nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo.



Bajo el liderazgo del presidente… — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) November 5, 2026 Elecciones en EEUU: contundente derrota de Donald Trump El triunfo de los demócratas en las urnas de Estados Unidos modifica el mapa político de Washington. En las elecciones de medio término de este martes, el partido opositor consiguió el control del Congreso, con victorias decisivas en el Senado y la Cámara de Representantes. El resultado representó un fuerte revés para Donald Trump, que llegó a los comicios con el objetivo de conservar las mayorías republicanas y sostener su agenda legislativa. La derrota también alcanzó a varios candidatos respaldados personalmente por el Presidente.

El avance demócrata se apoyó en triunfos en estados donde los republicanos buscaban sostener su predominio. Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Carolina del Norte y Carolina del Sur estuvieron entre las victorias más significativas. En Texas, James Talarico consiguió una victoria histórica frente al republicano Ken Paxton, mientras que Sherrod Brown recuperó para los demócratas un escaño en Ohio. También hubo avances en distritos con fuerte presencia latina, donde el oficialismo había conseguido importantes ganancias en las elecciones de 2024.

El resultado dejó a Trump frente a un escenario legislativo diferente para los últimos dos años de su mandato. Con los demócratas al frente de ambas cámaras, la oposición tendrá capacidad para bloquear iniciativas, condicionar nombramientos y avanzar con investigaciones sobre la administración republicana. Durante la noche electoral, el mandatario intentó tomar distancia del resultado y sostuvo que los republicanos habrían ganado por amplio margen si su nombre hubiera estado en las boletas. Sin embargo, después aseguró que aceptaría los resultados y que estaba dispuesto a trabajar con los demócratas. Minuto a minuto, seguí las últimas noticias en Ámbito.