Tregua con Paraguay: el Gobierno paga en cuotas y Yacyretá vuelve a enviar energía

El Gobierno de Paraguay restableció el envío de energía desde la central hidroeléctrica Yacyretá a la Argentina. La había cortado argumentando una deuda de menos de u$s 100 millones. El Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, acordó un pago en 3 cuotas, y este jueves realizó el primer desembolso. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que el problema de fondo es por el comercio internacional a través de la Hidrovía : Paraguay se negaba a pagar el peaje, y finalmente se avanzó en analizar la tarifa vigente.

El lunes 19 de septiembre, el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana , anunció que Paraguay le dejaba de proveer energía a la Argentina. Dado que Yacyretá es una central binacional, cada país accede al 50%, pero como Paraguay no utiliza la totalidad, realiza una “cesión de energía” a la Argentina, y eso es lo que se cortó. Sin embargo, cinco días más tarde ya estaba todo “prácticamente solucionado”, según contaron fuentes oficiales, pero declaraciones públicas de Alliana terminaron empantanando las negociaciones privadas.

De hecho, el freno de cesión de energía por parte de Paraguay no duró ni una semana y rápidamente retornaron los envíos. Argentina tomó el restablecimiento de la energía como “un gesto”, y se avanzó en la resolución de la deuda. El Gobierno debía u$s 36 millones por el saldo del 2022, y este jueves abonó la primera de las 3 cuotas, de u$s 12 millones cada una. La deuda por el período enero-agosto de este año, que es de u$s 56,2 millones, aun queda que se valide el monto, explicaron fuentes oficiales.

Según fuentes oficiales, la deuda de la entidad con el Estado Argentino por la construcción del proyecto asciende a u$s 28.445 millones. Por lo que se pide revisar el llamado “Anexo C”, del Tratado de Yacyretá, para ver los “correctos créditos, deudas y derechos de cobro de las partes”. Además, Argentina puso sobre la mesa los recientes recursos aportados por u$s 494,3 millones en inversiones para obras en Aña Cuá y en la rehabilitación del parque generador.

“Si no disponíamos de electricidad, ellos no iban a disponer de gas, estuvieron a 2 días de quedarse sin abastecimiento en Asunción”, contó una alta fuente del Palacio de Hacienda, sobre una de las represalias con las que amenazó Argentina. Es que, con el gas de Vaca Muerta, actualmente la falta de energía eléctrica no era un problema para la generación en Argentina, pero si lo hubiera sido en Paraguay.

Por ese motivo, el Gobierno pidió seguir en un “clima de diálogo” y les aseguró que sería “aconsejable el cese de manifestaciones lesivas al desempeño argentino”. Un diputado paraguayo llegó a pedir la declaración de la guerra a Argentina, aunque luego se desdijo.

Hidrovía de fondo

Paraguay le cede energía a Argentina de Yacyretá desde 1994, y llegó a haber saldos impagos entre ambos países de hasta u$s 400 millones, por lo que la actual deuda no representaba ni un 10% de eso. Es que el tema de fondo es el peaje que desde este año Argentina empezó a cobrar en la Hidrovía. Massa viajó a Paraguay en agosto a reunirse con el recientemente electo Peña. Tras esa visita, el presidente paraguayo aseguró que Massa le prometió dejar de cobrar el peaje, algo que distintas fuentes que estuvieron en la reunión negaron.

Para avanzar en la resolución de este tema, este miércoles hubo un encuentro en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, enmarcada bajo la Reunión Especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay - Paraná (CIH). Participaron delegaciones de los 5 países que lo componen: Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay.

Una de las conclusiones es que no se suspenderá el cobro del peaje: “No vamos a subsidiar el comercio exterior de otros países”, comentó una alta fuente. Sin embargo, el gobierno ofreció una mesa técnica para evaluar las obras necesarias para las vías navegables, y así redefinir el nuevo costo de la tasa. Todos los países dejaron por escrito la intención de conformar la comisión de expertos. Mientras tanto, desde Cancillería afirmaron que como gesto de “buena voluntad”, durante los próximos 60 días no habrá embargos a las embarcaciones que no paguen el peaje, y cesarán las presentaciones judiciales.