Trump escala la tensión comercial: amenazó con grandes aranceles contra Europa si Canadá se asocia a la UE + Agregar ámbito en









Ursula von der Leyen propuso a Canadá ser el primer "miembro asociado" para profundizar cooperación estratégica. La iniciativa busca intensificar lazos ante crecientes tensiones comerciales de Canadá con Estados Unidos.

El presidente de EEUU advirtió con imponer altos aranceles a la UE si Canadá se integra como miembro asociado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer elevados aranceles a la Unión Europea o incluso suspender el comercio directo con el bloque en caso de que Canadá sea incorporada como miembro especial de la UE.

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En declaraciones a la prensa tras su arribo a Charlotte, Carolina del Norte, Donald Trump advirtió que una eventual integración de Canadá como miembro asociado de la Unión Europea podría interpretarse como un "acto hostil" hacia Estados Unidos. El mandatario aseguró que, de concretarse la medida con "mala intención", respondería imponiendo "serios aranceles" al bloque europeo o congelando el comercio bilateral en diversos sectores.

Trump advirtió que una eventual integración de Canadá como miembro asociado de la Unión Europea podría interpretarse como un "acto hostil" hacia Estados Unidos. "Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial", agregó Donald Trump, cuestionando de esta manera la viabilidad de que el país norteamericano profundice y estreche sus lazos económicos y políticos con la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles ante el Parlamento Europeo "abrir la puerta" para que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea. Esta fórmula buscaría profundizar la cooperación bilateral en áreas estratégicas como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

La propuesta de la UE La propuesta de Bruselas se produce luego de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, aclarara el domingo que su Gobierno no busca la adhesión plena de Canadá a la Unión Europea, sino impulsar una "alianza única" con el bloque basada en valores, prioridades e intereses compartidos.

Canadá y la Unión Europea ya mantienen acuerdos comerciales y de cooperación en defensa. El estatus de "miembro asociado" no existe actualmente como categoría en los tratados fundacionales de la Unión Europea, por lo que su eventual creación requeriría negociar detenidamente sus condiciones y obtener la aprobación unánime de los 27 Estados miembros. Todo un desafío complejo. Canadá y la Unión Europea ya mantienen acuerdos comerciales y de cooperación en defensa, dentro de un proceso de acercamiento bilateral que se ha intensificado ante las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos. Cabe señalar que el proyecto de acercamiento a Europa tiene un sólido aval de la opinión pública canadiense. Según un sondeo de Abacus Data, el 81% de los encuestados apoya una mayor integración con la UE sin llegar a la adhesión plena, y un 80% coincide en estrechar la cooperación estratégica en materia económica, militar y de política exterior.