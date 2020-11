Lo que se dice en las mesas

Para los habitués de esta sección la nueva suba de tasas del BCRA no es sorpresa ya que desde fines de septiembre se advirtió sobre lo que venía en esta materia. Hoy ya con el IPC de octubre en mano y con los nuevos deslizamientos de precios controlados y de otros no esenciales, quizás la tasa de plazo fijo pueda arrimar el bochín al Índice. Habrá que ver qué piden ahora los inversores y fondos en las próximas colocaciones de deuda de Guzmán. Por lo pronto, y fiel a la costumbre de las últimas 7 décadas, el FMI ocupa el centro de la escena. ¿Qué harán los socios de la alianza gobernante con sus carteles y banderas de “¡Fuera FMI!”? Ojalá por lo menos que los guarden mientras esté la misión. Lo cierto es que un conocido economista, con apetito político, y cercanía a fuentes oficiales comentó en rueda de empresarios y financistas que Guzmán apunta a un déficit no del 4,5% presupuestado ni de 4% como le dijo a AEA, sino del 3% para 2021. ¿Qué pensará el núcleo duro del kirchnerismo? Pero donde los más cercanos a la gente del Fondo ven un duro hueso de roer en la futura negociación es en el tema cambiario. Y lo que está claro es que no se pueden recomponer las reservas sin financiamiento.