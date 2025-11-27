Se acercan las vacaciones de verano y muchas personas ya comenzaron a planificar la posibilidad de hacer una escapada, ya sea solos, con amigos o en familia. Para ello, la Inteligencia Artificial ChatGPT determinó cuáles podrían ser los destinos más elegidos por los argentinos y cuáles son sus atractivos más importantes.
Estos serán los destinos más populares para los argentinos en estas vacaciones 2026, según la Inteligencia Artificial
Descubrí las locaciones destacadas por ChatGPT para visitar durante el próximo verano y sus actividades más populares.
Según las Estadísticas de Turismo Internacional (ETI) realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el verano anterior viajaron al exterior más de 3.700 millones de argentinos. El destino más popular de la época fue Brasil, ya que viajó a este país el 38,6% de los ciudadanos.
Vacaciones de verano 2026: los destinos más populares según la IA
A partir de la demanda y consultas de tickets de vuelos a distintas partes del mundo, estos serán los destinos preferidos para el próximo verano, según la Inteligencia Artificial:
Brasil (Río, Florianópolis, Búzios, Maceió)
Brasil se perfila como el destino estrella para los argentinos en 2026 gracias a su cercanía, la buena conectividad aérea y la relación costo-beneficio del real. Río ofrece playas emblemáticas como Copacabana e Ipanema, además de una intensa vida cultural y nocturna.
Florianópolis atrae por sus playas amplias, sus dunas y el surf; mientras que Búzios destaca por su ambiente boutique y gastronómico. La variedad de paisajes y actividades lo vuelve un destino versátil para familias, parejas y grupos.
Aruba
Aruba se volvió uno de los destinos caribeños más buscados, impulsado por el aumento en las consultas y por los vuelos directos que facilitan el viaje. Su atractivo principal son las playas de arena blanca y mar turquesa, además de la oferta de resorts all inclusive.
Las actividades más populares incluyen snorkel, buceo y deportes náuticos en aguas cálidas y tranquilas. Su ambiente relajado y seguro lo posiciona como una escapada ideal para quienes buscan descanso y clima perfecto.
República Dominicana (Punta Cana y Miches)
Punta Cana continúa siendo un clásico para los argentinos por sus resorts todo incluido, playas extensas y gran variedad de actividades acuáticas. En 2026, también crece el interés por Miches, una zona más tranquila y sofisticada con propuestas ecológicas y playas vírgenes.
La infraestructura hotelera, la comodidad del formato all inclusive y los precios competitivos hacen que sea especialmente atractivo para familias y parejas. Su combinación de relax y entretenimiento asegura una experiencia completa.
México (Cancún, Riviera Maya, Tulum)
México se mantiene entre los destinos favoritos gracias a la mezcla única de playas caribeñas, cultura y gastronomía. Cancún y la Riviera Maya destacan por su oferta hotelera, parques naturales y actividades como snorkel en cenotes.
Tulum suma el atractivo histórico de las ruinas mayas frente al mar, además de propuestas más bohemias y ecológicas. Es ideal para quienes buscan sol, historia, naturaleza y buena vida nocturna en un mismo viaje.
Argentina (Iguazú, Salta, Córdoba, Bariloche)
Los destinos nacionales seguirán teniendo gran peso en el verano 2026 por precios más accesibles y el auge del turismo de naturaleza. Iguazú ofrece las Cataratas, paseos en la selva y avistaje de fauna; un clásico que mantiene su magnetismo.
Salta y Córdoba destacan por sus paisajes de montaña, rutas del vino, pueblos históricos y gastronomía regional. Bariloche combina lagos, trekking, kayak y un entorno alpino ideal para el turismo activo y familiar.
