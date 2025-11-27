Estos serán los destinos más populares para los argentinos en estas vacaciones 2026, según la Inteligencia Artificial

Descubrí las locaciones destacadas por ChatGPT para visitar durante el próximo verano y sus actividades más populares.

La Inteligencia Artificial se basó en las consultas de tickets de avión para escoger las locaciones más populares.

Se acercan las vacaciones de verano y muchas personas ya comenzaron a planificar la posibilidad de hacer una escapada , ya sea solos, con amigos o en familia. Para ello, la Inteligencia Artificial ChatGPT determinó cuáles podrían ser los destinos más elegidos por los argentinos y cuáles son sus atractivos más importantes.

Según las Estadísticas de Turismo Internacional (ETI) realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) , el verano anterior viajaron al exterior más de 3.700 millones de argentinos . El destino más popular de la época fue Brasil , ya que viajó a este país el 38,6% de los ciudadanos.

A partir de la demanda y consultas de tickets de vuelos a distintas partes del mundo, estos serán los destinos preferidos para el próximo verano, según la Inteligencia Artificial:

Brasil se perfila como el destino estrella para los argentinos en 2026 gracias a su cercanía , la buena conectividad aérea y la relación costo-beneficio del real . Río ofrece playas emblemáticas como Copacabana e Ipanema , además de una intensa vida cultural y nocturna.

Florianópolis atrae por sus playas amplias , sus dunas y el surf; mientras que Búzios destaca por su ambiente boutique y gastronómico. La variedad de paisajes y actividades lo vuelve un destino versátil para familias, parejas y grupos.

Aruba

aruba Bucuti & Tara Beach Resorts - Aruba

Aruba se volvió uno de los destinos caribeños más buscados, impulsado por el aumento en las consultas y por los vuelos directos que facilitan el viaje. Su atractivo principal son las playas de arena blanca y mar turquesa, además de la oferta de resorts all inclusive.

Las actividades más populares incluyen snorkel, buceo y deportes náuticos en aguas cálidas y tranquilas. Su ambiente relajado y seguro lo posiciona como una escapada ideal para quienes buscan descanso y clima perfecto.

República Dominicana (Punta Cana y Miches)

punta-cana-ciudad.jpg

Punta Cana continúa siendo un clásico para los argentinos por sus resorts todo incluido, playas extensas y gran variedad de actividades acuáticas. En 2026, también crece el interés por Miches, una zona más tranquila y sofisticada con propuestas ecológicas y playas vírgenes.

La infraestructura hotelera, la comodidad del formato all inclusive y los precios competitivos hacen que sea especialmente atractivo para familias y parejas. Su combinación de relax y entretenimiento asegura una experiencia completa.

México (Cancún, Riviera Maya, Tulum)

cancun Unsplash

México se mantiene entre los destinos favoritos gracias a la mezcla única de playas caribeñas, cultura y gastronomía. Cancún y la Riviera Maya destacan por su oferta hotelera, parques naturales y actividades como snorkel en cenotes.

Tulum suma el atractivo histórico de las ruinas mayas frente al mar, además de propuestas más bohemias y ecológicas. Es ideal para quienes buscan sol, historia, naturaleza y buena vida nocturna en un mismo viaje.

Argentina (Iguazú, Salta, Córdoba, Bariloche)

cataratas del iguazu

Los destinos nacionales seguirán teniendo gran peso en el verano 2026 por precios más accesibles y el auge del turismo de naturaleza. Iguazú ofrece las Cataratas, paseos en la selva y avistaje de fauna; un clásico que mantiene su magnetismo.

Salta y Córdoba destacan por sus paisajes de montaña, rutas del vino, pueblos históricos y gastronomía regional. Bariloche combina lagos, trekking, kayak y un entorno alpino ideal para el turismo activo y familiar.