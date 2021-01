Advierte la UIA por "desabastecimiento" y pide que Gobierno garantice circulación

Un empresario que participó del encuentro comentó a Ámbito que “hay un gran malestar” con la medida de protesta entre los dirigentes principales de la UIA.

No solo se trata del corte en si mismo de las autopistas y rutas que frenaron el tránsito de cualquier tipo de vehículo. Los dirigentes de la central fabril ven con preocupación que no se resuelva el paro de actividades.

Luego de la reunión emitieron comunicado en el que advirtieron sobre el peligro de que se produzca “desabastecimiento” en rubros como alimentos, porque al quedar varados los camiones en las rutas se corta la cadena de frío, obligando a tirar mercaderías.

“Los cortes afectan particularmente a la industria en función del desabastecimiento de insumos, las complicaciones para distribuir los productos y la detención de líneas de producción”, advierte la central fabril.

El problema es que en muchas industrias, sobre todo la automotriz, los procesos de producción son just in time, es decir, las empresas no acumulan stocks de piezas y partes, sino que se van incorporando al proceso mientras van llegando a las terminales. Si los camiones no llegan se detiene el proceso. Al respecto, la entidad precisó que el paro de Transportistas Unidos Autoconvocados (TUDA) “derivó en la suspensión de operarios” entre las terminales.

La nota de la UIA considera que “resulta indispensable recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia” y que ello será posible “si se garantiza la normal circulación”.