Un 2023 de u$s5.000 millones: la proyección de inversiones de YPF

Para este año, la compañía proyecta inversiones por u$s 5.000 millones con proyectos estratégicos en materia de producción y transporte que permitirán acelerar el crecimiento actual.

Posteriormente, el CEO se encargó de dar detalles sobre el estado de avance de las obras de infraestructura del Gasoducto Vaca Muerta y las posibilidades de financiación que representa, con la expectativa de que se convierta en una referencia de producción energética en la región.

Otros de los proyectos expuestos fueron el Palermo Aike, la segunda formación geológica con potencial de gas y de energía no convencional más importante del país ubicada en Santa Cruz.

https://twitter.com/YPFoficial/status/1664648761262366721 Como cierre de su actividad en China, Pablo González dio una conferencia sobre las oportunidades energéticas que se abren en el país a partir del desarrollo de sus recursos naturales y los resultados de la compañía de los últimos años. pic.twitter.com/az7CMvGPhV — ypfoficial (@YPFoficial) June 2, 2023

En la misma jornada, el dirigente de la petrolera participó de una reunión en el China National Petroleum Corporation, con el titular de esa compañía y sus pares de Industrial and Commercial Bank of China y de la China National Offshore Oil Corporation, en vistas de determinar planes de inversión en los yacimientos mencionados y en espacios de producción de GNL.

China National Petroleum Corporation es una de las mayores compañías petroleras del mundo, además del principal productor y distribuidor de petróleo y gas en China y participa en toda la cadena de producción y distribución de petróleo, así como en la fabricación de productos petroquímicos.