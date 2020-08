Pagos digitales: crece el uso del código QR

Las tarjetas son la herramienta más utilizada, aunque estén declinando y sean vistas como lo más “tradicional” de la nueva ola digital por requerir un formato físico. Un informe elaborado por Prisma Medios de Pago reveló que en el segundo trimestre el uso de tarjeta de crédito cayó 23,47%, aunque sigue siendo el medio de pago electrónico más utilizado, con 54% de las operaciones.

Según un estudio reciente de Mastercard, en América Latina desde el surgimiento de la pandemia, el 66% de los consumidores dijo que pasó a usar el dinero en efectivo con menos frecuencia, o que no lo usa en absoluto. Además, el 35% de los encuestados declaró utilizar con mayor habitualidad opciones de pago contact less (sin contacto) por considerar ventajas como simplicidad, seguridad e higiene, al no tener que entregar el plástico al vendedor.

En ese sentido, la compañía destacó que en Argentina actualmente se permite que los usuarios puedan hacer compras de hasta $4.000 sin necesidad de entregar la tarjeta, el DNI, ingresar PIN ni firmar el cupón de pago. Y aseguró que los distritos que más utilizan la tecnología contactless son Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otra encuesta reciente del sector indicó que el uso de plataformas online como Moni, PagoMisCuentas, MercadoPago y LinkPagos para pagar servicios creció 15 puntos porcentuales con relación a un año atrás. Y destaca la performance de los pagos con QR: el 51,5% de los encuestados dijo que lo utilizó alguna vez. El 19,8% dijo que realiza pagos con QR muy de vez en cuando, el 17,4% lo hace de manera regular y el restante 14,3% lo usó una sola vez.

En esta senda digital, también hubo una explosión de billeteras virtuales. Un caso de fuerte crecimiento fue Cuenta DNI, del Banco Provincia, que superó los 2 millones de usuarios en apenas 4 meses. Recientemente sumó la posibilidad de pagar impuestos y facturas de servicios.