Vencen plazos por monotributo

Con ello, el monotributista deberá entrar a la opción “Recategorizarme”. La pantalla le desplegará los campos correspondientes para insertar la facturación correspondiente a los últimos 12 meses. Para el caso, el organismo exige que se presente la suma del importe de las facturas y no lo que efectivamente cobró el contribuyente, Si no hubo cambios no corresponderá la recategorización.