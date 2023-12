Verano 2024: el sector turístico analiza el impacto de la devaluación y los vuelos ya aumentaron 50%

"Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial" , anunció esta semana Caputo para referirse a una fuerte devaluación del dólar oficial: "El tipo de cambio oficial va a pasar a valer $800" . Además, "esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAÍS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias" para beneficiar "a los exportadores con un mejor precio" y equiparar "la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario".

Tras el anuncio económico de Caputo , el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata , Guillermo Rossi , dijo en exclusiva a Ámbito que, "en líneas generales, la demanda es sostenida ", al punto de que hay un "importante número de reservas" para esta temporada de verano. "Por el momento, no hemos tenido mayormente cancelaciones ", agregó.

"Los valores siguen en línea con la inflación", respondió Rossi sobre una posible devaluación. De todas formas, hizo hincapié en que las medidas son "muy recientes" para poder emitir a priori una opinión y, con el correr de los días, "veremos si se presentan cambios en ese sentido", sumó.

Reservas

Respecto a las reservas, Mar del Plata -destino de referencia del turismo interno argentino- registró una suba del 150% en relación a la última temporada, un porcentaje aproximado que sugieren desde el Colegio. A pesar del aumento, Rossi prevé una "muy buena temporada de verano".

En ese sentido, una familia tipo -compuesta por dos adultos y dos hijos menores- que desee vacacionar en Mar del Plata durante una semana en el período de la primera quincena de enero 2024 debe contar con al menos $860.380 o, en dólares, al tipo de cambio paralelo de principios de diciembre, u$s860. El valor arrojado surgió de un estudio realizado por el Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Cruceros

Joaquín Salgueiro, director Comercial de Organfur, aseguró en exclusiva a Ámbito que "hubo una devaluación, por lo cual eso hace subir los precios en pesos, pero hubo también una contracción de la carga tributaria, que hace bajar los precios". Y sumó que "en la compensación de ambas cosas te da un tipo de cambio de $1.300 más elevado del que había".

Respecto a las medidas de Caputo, el director Comercial admitió que "siempre que se modifica la normativa hay un parate por el tiempo que lleva recalibrar todos los sistemas y la información que damos hasta que se aclaran las normativas".

Al igual que Rossi, Salgueiro mencionó que "llevamos pocas horas de la transición" y que hay dejar "correr un poquito más de tiempo", ya que es "muy corto" para analizar. "Uno puede hablar de la situación de dos días después, pero no quiere decir que sea muy representativo de lo que viene", sumó.

Operaciones en dólares

Más allá del breve período de análisis, Salgueiro confirmó que la mayoría de las operaciones se continúan realizando en dólares, porque -según explicó- "es más barato comprar dólar MEP y pagar el crucero con dólares que hacerlo al dólar oficial con el Impuesto PAIS y las percepciones". "Hoy se están dolarizando las operaciones", añadió.

Temporada

Actualmente, para el sector de cruceros, no es una temporada alta, ya que "la gente está pensando en las fiestas y sus vacaciones, sin contar que diciembre tiene mucho feriados", admitió. A pesar de ello, Organfur cuenta con un "nivel aceptable de operaciones". "No sé si es un mes muy alto en ventas. No fue un desplome ni tampoco estamos tirando fuegos artificiales, pero la demanda en nuestro caso sigue", lanzó.

Por último, acerca de las ventas previas a la temporada de navegación, dijo que "hubo una anticipación de la demanda. Se adelantó sobre todo previo a las PASO y después siguió bastante firme hasta las elecciones".

Aerolíneas

En apenas 24 horas, los pasajes de avión registraron un aumento del 50%. Respecto a los vuelos de cabotaje, las aerolíneas pusieron a la venta los tickets más caros. En paralelo, se frenó la emisión de boletos de vuelos internacionales, mientras que otras compañías otorgaron la opción de reservar, pero sin completar el pago.

Por su lado, Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina, se refirió al comportamiento de los niveles de reservas y afirmó que "los cambios políticos que se han vivido recientemente en Argentina no han supuesto hasta el momento una variación relevante en el apetito de los clientes por viajar". A su vez, y de cara a los próximo meses, prevé que "los niveles de reservas se mantengan robustos".

Por poner un dato, Colunga reveló que la red de la aerolínea cuenta, a lo largo del año, con un "load factor" en sus aviones que está en torno al 88%, un nivel que Argentina supera, lo que es un gran indicador de que "los argentinos no han dejado de viajar y de que los clientes del resto del mundo siguen queriendo ir a Argentina", sumó.

Verano 2024: ¿cuánto cuesta vacacionar en Mar del Plata?

El dato de que una familia tipo necesita al menos $860.380 para vacacionar surgió de un estudio realizado por INECO, que incluye el transporte desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hasta Mar del Plata, el alojamiento de siete noches en un departamento tres ambientes, la alimentación para todos los días, dos salidas a comer a restaurantes, consumos en la playa y transporte interno en la ciudad de ida y vuelta.

Traslado

Para el traslado desde CABA hasta la ciudad de Mar del Plata, se eligió un viaje en micro, estilo semicama, que incluye cuatro pasajes de ida y de vuelta. El valor total para adquirir estos pasajes es de $208.800; cada uno por separado vale $26.100. La fecha de salida elegida es el martes 2 de enero y de regreso, el martes 9. Cabe considerar la opción de transporte en auto (incluyendo el valor de la nafta necesaria y los peajes), pero con la salvedad de que, para acceder a esto, la familia debe tener la capacidad económica para obtenerlo y solventarlo.

Alojamiento

En cuanto al alojamiento, se consideró un departamento tres ambientes en el centro de Mar del Plata. De acuerdo con varios portales que se dedican a la oferta de alojamiento para vacacionar en la costa, el valor del alquiler de este tipo de propiedades en "La Feliz" tiene un valor promedio de $500.000 la semana dentro de esta quincena de enero. Los precios de los alquileres varían en toda la costa atlántica condicionados por la zona de balneario, el tipo de propiedad que se busque alquilar (departamentos, hoteles, casas, entre otros), tiempo estimado de estadía, y demás razones.

Alimentación

El gasto en comida que se calcula para esta semana se midió dividiendo una Canasta Básica Alimentaria (CBA) en cuatro partes, asignándole el costo a una semana. Una de estas canastas en noviembre de 2023 tuvo un costo de $181.200. Entonces, el valor para una semana equivale a $45.300. Cabe aclarar que los precios en la costa argentina suelen ser más altos que los precios medidos en otras zonas urbanas por los organismos nacionales, debido a la elevada demanda que existe durante los meses de verano.

Salidas a comer

A su vez, como parte de las vacaciones, también se consideran dos salidas a comer a restaurantes, actividad elegida frecuentemente por las familias. En promedio, tomando cinco de los principales restaurantes de Mar del Plata, una cena para cuatro personas ronda aproximadamente los $30.000. Si se sale dos veces en esa semana a comer afuera, se estaría acumulando un gasto de $60.000.

Consumos en día de playa y transporte dentro de la ciudad

Se consideran también otros gastos menores que forman parte de la actividad propia de movilizarse y consumir en la playa. Se incluye el gasto en una gaseosa o un café para los cuatro integrantes de la familia durante la estadía en la playa durante los siete días, lo que resulta en un gasto estimado de $32.000. Además, se agrega el costo de transportarse por la ciudad a través del servicio interno de colectivos, en el cual cada pasaje tiene un valor de $297,50. Si cada uno del grupo familiar paga un boleto de ida y de vuelta durante todos los días de la semana para ir hacia la playa, se acumula un gasto de $14.280.