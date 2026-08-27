Villa Soldati, el barrio de CABA con más mora: quiénes le siguen en el ranking

La incidencia alcanza el 25,6% y le sigue La Boca con el 25,5%, mientras Núñez y Coghlan registran solo 9,1% según los registros de junio de 2026.

Entre quienes tienen 26 y 35 años, la mora alcanza el 34,4% en La Boca, frente al 12,5% en Núñez.

La Boca y Villa Soldati son los barrios de la Ciudad de Buenos Aires con mayor incidencia de mora con el 25,5% y 25,6% respectivamente, según una estimación realizada con datos de junio de 2026 . En el extremo opuesto aparecen Coghlan y Núñez , donde el porcentaje de personas que no logra cumplir con sus pagos es del 9,1% .

El estudio realizado por el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales ( CEPOES) muestra que, en el norte porteño, la deuda media estimada por persona llega a $8,55 millones, frente a $5,67 millones en el sur. Sin embargo, la proporción del monto adeudado que está en mora es del 8% en Núñez y del 20,1% en La Boca.

La comparación entre barrios muestra que el problema no está únicamente en cuántos ciudadanos tienen deudas ni en el dinero que deben, sino en cuántas pueden sostener los pagos sin atrasarse .

La Boca tiene unas 25.920 personas deudoras , de las cuales alrededor de 6.603 están en mora . Esto representa el 25,5% del total, es decir, aproximadamente una de cada cuatro .

Núñez presenta una situación muy diferente. Ahí se estiman unas 33.163 personas deudoras y alrededor de 3.027 en mora. La incidencia llega al 9,1% , por lo que menos de una de cada once personas deudoras se encuentra en esa situación.

Sobre el monto promedio, en La Boca, cada persona deudora sostiene una deuda media estimada de $5,67 millones, mientras que en Núñez asciende a $8,55 millones. Es decir, en el norte se registra un nivel de endeudamiento individual mayor, pero una proporción mucho más baja de incumplimiento.

El dato permite distinguir entre deuda y capacidad de pago. Una obligación financiera puede ser elevada y, al mismo tiempo, resultar sostenible para un hogar con ingresos estables y margen suficiente. En cambio, una deuda menor puede convertirse en un problema cuando los ingresos son bajos, variables o insuficientes para absorber gastos inesperados.

Lo mismo aparece al analizar el dinero que efectivamente se encuentra en mora. En La Boca, el 20,1% del monto total adeudado está en esa condición, mientras que en Núñez representa el 8%.

El patrón se repite a escala porteña. La incidencia de mora estimada para toda la Ciudad es del 15,3%. La Boca se encuentra 10,2 puntos porcentuales por encima de ese promedio, mientras que Núñez está 6,1 puntos por debajo.

Otro dato aparece al observar quiénes son los acreedores. Frente a entidades financieras, la incidencia de mora es del 20,8% en La Boca y del 7,7% en Núñez. En las emisoras de tarjetas, los porcentajes son del 20,7% y del 8,3%, respectivamente.

La mayor fragilidad aparece entre los conocidos proveedores no financieros de crédito. La mora alcanza al 60,7% de las personas deudoras en La Boca y al 55,9% en Núñez.

"Cuando el sistema bancario formal resulta insuficiente o inaccesible, el crédito no desaparece: cambia de proveedor, suele encarecerse y ofrece peores condiciones para refinanciar", destaca el trabajo de CEPOES

La diferencia también se observa en la cantidad de personas involucradas: en La Boca se estiman cerca de 2.983 personas deudoras dentro de este circuito, contra unas 1.119 en Núñez.

El crédito en pesos volvió a caer en términos reales en mayo, afectado por el retroceso de los préstamos personales, las tarjetas y otras líneas vinculadas al consumo de los hogares.

Los barrios con más mora

Los mayores niveles se concentran principalmente en el sur y sudeste porteño, mientras que los porcentajes más bajos aparecen en barrios del norte y noroeste.

Entre los extremos, Villa Soldati ocupa el primer lugar, con una incidencia estimada del 25,6%, seguida por La Boca, con 25,5%. El ranking de CEPOES queda de la siguiente manera:

Villa Soldati: 25,6% La Boca: 25,5% Villa Riachuelo: 24,7% Nueva Pompeya: 23,9% Villa Lugano: 23,8%

En el lado opuesto, Coghlan y Núñez presentan los registros más bajos, ambos con 9,1%. El listado del observatorio de regiones con menor incidencia de mora son:

Coghlan: 9,1% Núñez: 9,1% Belgrano: 9,4% Saavedra: 10,0% Colegiales: 10,3%

Deudas y moras según rango etario

La diferencia entre barrios también aparece cuando se incorpora la edad. El estudio muestra que la brecha se mantiene en todos los grupos analizados.

Entre las personas de hasta 25 años, la incidencia estimada de mora llega al 33,3% en La Boca, frente al 13,8% en Núñez. La distancia aumenta en en el sector de 26 a 35 años: alcanza el 34,4% en el sur porteño y el 12,5% en el norte.

Ese rango comprende una etapa en la que suelen acumularse distintos compromisos económicos, como el alquiler, la formación de un hogar y la consolidación de los ingresos. En La Boca, además, este grupo presenta la mayor incidencia de mora de todos los rangos analizados.

La diferencia se mantiene entre los 36 y los 45 años. En ese segmento, la incidencia alcanza el 28,8% en La Boca y el 10,8% en Núñez. Entre los 46 y 55 años, los valores bajan al 22,4% y 8,6%, respectivamente.

Incluso entre las personas de mayor edad la brecha continúa. En el grupo de 66 a 75 años, la incidencia estimada de mora es del 16% en La Boca, mientras que en Núñez llega al 6,1%.