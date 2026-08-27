Un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó en plena clase en Tucumán

Un alumno llevó un arma a la escuela y disparó en plena clase en Tucumán.

Un grave episodio generó conmoción en una escuela de San Miguel de Tucumán , donde un adolescente de 14 años ingresó con un arma de fuego y efectuó un disparo dentro del aula . El proyectil impactó contra una pared y, pese al riesgo que atravesaron estudiantes y docentes , no hubo heridos.

El hecho ocurrió este martes en la Escuela Congreso de Tucumán . Tras escuchar la detonación, las autoridades del establecimiento intervinieron y el director dio aviso a la Policía . Posteriormente, el estudiante quedó bajo un proceso judicial y fue entregado a sus padres.

Según las primeras averiguaciones, el adolescente llevó el arma desde su domicilio y la manipuló dentro del establecimiento. En esas circunstancias se produjo el disparo. Poco después arribaron efectivos de la Comisaría Segunda , quienes resguardaron a la comunidad educativa y comenzaron las actuaciones correspondientes.

También tomaron intervención la Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán . A partir de lo sucedido, las autoridades activaron los protocolos destinados a acompañar tanto a los alumnos como a docentes y demás trabajadores de la institución.

Las imágenes previas al episodio comenzaron a circular entre los propios estudiantes. En la grabación se observó al adolescente mientras manipulaba el arma y colocaba las balas en el tambor antes de que se produjera el disparo dentro del aula.

El momento del disparo quedó registrado en un video. @maurozeta

La detonación sorprendió incluso al profesor que se encontraba dictando la clase de historia. De acuerdo con lo que trascendió posteriormente, el docente creyó inicialmente que el fuerte ruido correspondía a un petardo.

José Soria, vicedirector de la institución, confirmó que ninguna persona resultó lesionada. “Ayer en momentos de hora de clase, un alumno se presentó con un arma de fuego. En medio de la clase se disparó la pistola. Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase también”, explicó ante medios locales.

Sin embargo, el directivo remarcó que la ausencia de heridos físicos no elimina las consecuencias que una situación de estas características puede provocar dentro de la comunidad escolar.

“Obviamente, va a haber que trabajar con los chicos y con el docente por la situación vivida. Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución”, agregó.

Qué medidas tomará la escuela con el adolescente

Soria detalló que el protocolo establecido para estos episodios contempla la participación inmediata de las fuerzas de seguridad y de la Justicia. Aclaró, además, que cualquier determinación interna sobre el alumno se adoptará una vez que avance la instancia judicial.

“En este caso el protocolo solicita la intervención de la Justicia y de la Policía. El alumno hoy está con un proceso judicial. En la escuela, una vez que ese proceso judicial de alguna manera tenga resolución, nosotros vamos a trabajar con el acuerdo escolar de convivencia que poseen todas las escuelas de la provincia. Es una situación de gravedad, pero en el consejo, que está integrado por el equipo directivo, un papá, un alumno, un preceptor, un secretario, ahí se va a tomar la resolución concreta”, anticipó.

De esta manera, la institución aguardará la evolución de la investigación antes de resolver qué medida adoptar con el estudiante, mientras continúa el acompañamiento a quienes estuvieron presentes durante el incidente.

La Policía investiga de quién era el arma

El subjefe de la Policía de Tucumán, Roque Rodolfo Íñigo, brindó detalles sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en diálogo con Cadena 3 y precisó que el episodio ocurrió alrededor de las 14:30.

“Un menor de edad, de 14 años, había llevado un arma de fuego al establecimiento escolar y se produjo un disparo. Gracias a Dios no ha herido a nadie”, relató el comisario general.

Según explicó Íñigo, el propio adolescente reconoció frente a las autoridades educativas que había trasladado el arma desde su casa. Posteriormente, los policías que acudieron al establecimiento procedieron a identificarlo.

La investigación se concentra ahora en determinar cómo el arma llegó a manos del menor y quién es su propietario, además de reconstruir las circunstancias que permitieron que el estudiante ingresara con ella al colegio.

“Estamos en etapa inicial de la investigación para saber cómo llegó a su mano esta arma de fuego, quién sería el titular y todas las demás cuestiones que tienen que ver con el caso”, concluyó Íñigo.