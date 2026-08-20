Las fintech superan los 10 millones de deudores, con 20% en mora + Agregar ámbito en









Previo a la pandemia, menos de medio millón de personas tenían un crédito fintech: hoy son más de 10 millones, de las cuales 3,8 millones no tienen un crédito bancario.

Desde la Cámara Argentina Fintech, Argentina tiene un problema estructural de acceso al financiamiento desde hace décadas. freepik.es

La Cámara Argentina Fintech armó una radiografía actual del sector crediticio en Argentina, en momentos donde hay un fuerte debate por la alta mora. Cabe resaltar que mientras los bancos concentran el 81,1% del crédito total ($67,2 billones) y explican el 63,3% del monto irregular ($8,5 billones), las fintech representan el 11,7% del crédito ($9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular ($2,2 billones).

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Los demás proveedores concentran el 7,1% del crédito total ($5,9 billones) y explican el 20,4% de la deuda irregular ($2,8 billones). "Los datos muestran que el sector bancario concentra casi dos tercios del volumen total de crédito irregular a las familias. Detrás de estos aparece un sector muy heterogéneo de otros proveedores que, además de tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos, mutuales y cooperativas, también lo integran fideicomisos financieros que compran carteras con mora superior a un año a otros actores", detallaron.

La mora crediticia un problema de todo el sector Según datos de Analytica, si se analiza la situación por personas se observa que hay 20,8 millones de individuos con al menos un crédito formal en el país, de los cuales 5,8 millones registran atrasos superiores a 90 días en el pago de sus cuotas. Separados según el tipo de proveedor se observó que: los bancos tienen 14,3 millones de deudores, de los cuales 2,45 millones están en mora, las fintech tienen 10,1 millones de deudores y 2,41 millones en mora. Y el resto de proveedores tiene 5,2 millones de deudores y 2,7 millones están en mora.

"Estos universos no son mutuamente excluyentes: una misma persona puede mantener deudas con más de un tipo de proveedor" agregaron y tomaron posición al sostener: "El crédito es una herramienta indispensable para el desarrollo de cualquier país y para que personas y empresas puedan proyectar más allá de sus ingresos actuales y financiar no solo el consumo, sino también la vivienda, la inversión y los proyectos que quieran emprender".

Sin embargo, según describieron desde la Cámara Argentina Fintech, Argentina tiene un problema estructural de acceso al financiamiento desde hace décadas. El crédito al sector privado representa apenas 13% del PBI, un nivel similar al promedio de las últimas dos décadas y muy inferior al 53% registrado en América Latina y el Caribe.

Desde la Cámara también describieron que la principal diferencia entre proveedores se encuentra en su fuente de financiamiento. "Los bancos están habilitados por el BCRA a prestar dinero proveniente de los depósitos de sus clientes, mientras que las fintech y los proveedores no financieros sólo pueden utilizar capital que toman del mercado de capitales o, incluso, de préstamos bancarios, un mecanismo siempre más costoso", salieron a defender las altas tasas que mantienen para ofrecer préstamos a sus clientes.

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