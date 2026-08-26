Por el fuerte aumento de la mora, ABAPPRA le pidió al BCRA flexibilizar las refinanciaciones

ABAPPRA propuso cambios regulatorios para mejorar las condiciones ofrecidas a las familias con dificultades transitorias de pago. La entidad busca evitar que los problemas se profundicen y preservar el acceso al crédito.

Ante el fuerte incremento de la irregularidad crediticia de las familias , la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina ( ABAPPRA ) presentó este miércoles al Banco Central (BCRA) una serie de propuestas destinadas a facilitar refinanciaciones tempranas y sostenibles para las personas que atraviesan dificultades transitorias de pago.

La iniciativa apunta a contener el deterioro de la cartera crediticia sin desconocer los riesgos existentes, al tiempo que procura preservar el acceso al financiamiento y la estabilidad del sistema financiero .

Entre las alternativas planteadas, ABAPPRA propuso utilizar mecanismos regulatorios que permitan a las entidades financieras flexibilizar la clasificación de los deudores y el registro contable de los saldos en mora .

Según explicaron desde la asociación, estos cambios podrían otorgarles mayor margen a los bancos para mejorar las condiciones de refinanciación ofrecidas a los clientes que enfrentan problemas para cumplir con sus obligaciones.

ABAPPRA sostuvo que este tipo de herramientas ya fue utilizado por el Banco Central en otros períodos de estrés sistémico , con resultados positivos para la administración de las deudas y la normalización de los pagos.

La entidad también pidió avanzar hacia criterios homogéneos para los diferentes proveedores de crédito en materia de evaluación de la capacidad de pago, información y transparencia.

El objetivo es que las dificultades financieras puedan detectarse con anticipación y que los clientes reciban alternativas de refinanciación antes de caer en niveles más graves de incumplimiento.

Desde la cámara bancaria aclararon que la propuesta no apunta a desconocer los riesgos crediticios ni a impulsar una solución generalizada para todos los deudores. Por el contrario, busca establecer un esquema preventivo que permita distinguir los problemas transitorios de las situaciones de insolvencia más persistentes.

Además, remarcaron la necesidad de mejorar la información disponible y desarrollar herramientas que ayuden a mantener una relación crediticia saludable entre las entidades y sus clientes.

Finalmente, se pusieron a disposición de las autoridades nacionales para conformar mesas técnicas de trabajo y analizar la implementación de las medidas presentadas ante el BCRA.



ABAPPRA reúne a 16 entidades financieras, entre ellas Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Credicoop, Bancor y buena parte de los bancos provinciales del país, como los de Corrientes, Formosa, La Pampa, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, La Rioja y Chaco. También forman parte Banco Municipal de Rosario, Banco Bica, Banco Coinag y la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.