Volvió la demanda de dólares: el CCL avanzó 2,3% a $76,39

El analista de mercado Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, destacó que “el CCL estuvo bajando fuerte por la necesidad de pesos de las empresas y por la liquidación adicional de exportadores agropecuarios, pero la reacción alcista de ayer tiene que ver con la lógica pura de que nos vamos acercando al 10 de diciembre”. Por su parte, el analista financiero Christian Buteler comentó que “con un cepo tan rígido y cada vez más pesos en circulación, la tendencia indudablemente será hacia ampliar la brecha; siempre fue así y no veo por qué esta vez sería diferente”.

Por su parte, el dólar blue subió 50 centavos a $69, con lo que la brecha con el oficial se amplió al 9,6%. Es que el billete minorista avanzó apenas cuatro centavos a $62,94. A contramano, el mayorista bajó cinco centavos a $59,88, con un volumen negociado de apenas u$s 251 millones. El economista Gustavo Ber señaló que “más allá del reacomodamiento alcista de las ‘brechas’, aún siguen relativamente calmas al digerir la fuerte dolarización preelectoral, a pesar de que crece la expectativa por la reacción de la demanda de pesos ante una mayor expansión monetaria”.

El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, destacó que “los exportadores se están adelantando a liquidar sus partidas, en vista a que quedan cuatro días hábiles (desde hoy, tres) para el 10 de diciembre, fecha a partir de la cual no se sabe si habrá cambios en relación a la política monetaria, y en particular al mercado de cambio”. Agregó que “indirectamente el BCRA compró por intermedio de Banco Nación el remanente sobrante de la divisa para que se mantenga la cotización y además para sumar a sus reservas cerca de u$s 50 millones”.

Para el analista Gustavo Quintana, “sin cambios a la vista, el desarrollo de las operaciones en el mercado local persiste con una tendencia de debilidad de la divisa norteamericana sin que se avizore en el resto de la semana una chance muy concreta de recuperación significativa de la cotización”. El especialista resaltó que “los precios siguen siendo regulados por la actividad de los bancos oficiales que intervienen tanto para acotar las subas como para sostenerlos dentro de un rango predeterminado por los objetivos de la autoridad de control”.

En el mercado de futuros, el call operó al 54%. En el segmento de futuros ROFEX se operaron u$s 178 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 50% de los negocios. Los meses diciembre y enero terminaron operándose a $64,98 y $70,30. Ambos con tasas mayores a 100%. En tanto, las reservas internacionales del BCRA subieron u$s 5 millones a u$s 43.752 millones.