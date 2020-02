En qué acciones invierten los millennials en Wall Street

De momento, el 93% de los millonarios millennials tienen cada uno una fortuna neta que va entre u$s 1M a 2,5 M. Y suelen invertir más en bienes raíces que los millonarios de mayor edad. Además de heredar, algunos se enriquecieron incursionando en la industria tecnológica.

Pero además de invertir en bienes raíces, invierten en la Bolsa de valores y no todos son ricos. Un informe de APEX Clearing, sobre la base de personas de entre los 30-35 años y con un tamaño de cuenta de unos u$s2.300 -y tras analizar un total de 734.300 cuentas de inversión durante el cuarto trimestre de 2019- revela un listado de 100 valores preferidos, encabezados por Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Tesla (NASDAQ:TSLA), con un porcentaje de inversión respectivo de 13,5%, 11,2% y 5,8%.

Luego, siguen Facebook (NASDAQ:FB) (4,3%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (3,7%), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (3,1%), The Walt Disney (NYSE:DIS) Co. (3%), Netflix (NASDAQ:NFLX) (2,6%), AMD (NASDAQ:AMD) (2,6%) y Alibaba (NYSE:BABA) (2,5%). Como no podía ser de otra manera, tienen una fuerte preferencia por los valores tecnológicos y, particularmente, por el conocido grupo de las FAANG. Por cierto, el podio de honor lo ocupan tres de las compañías con mayor capitalización de mercado, y dos de ellas superan ya el billón de dólares.

La inclusión de Berkshire Hathaway confirma que Warren Buffet, de 89 años, sigue siendo un inversor de referencia para los jóvenes. Igual que Peter Lynch, uno de los gestores más famosos -que gestiona para Fidelity Investments, que acaba de negarle el acuerdo a Kicillof- que aconseja “invertir en lo que usas”. Tiene sentido, ya que muchos millennials son usuarios de iPhone, de redes sociales o televisión digital y compran por internet.

En la lista también están Uber (NYSE:UBER) (posición 28) o Lyft (NASDAQ:LYFT) (56). Y en la parte baja, AGNC Investment Corp., a quien preceden American Express (NYSE:AXP) y Southwest Airlines, todas con una presencia de apenas el 0,2%.

Entretanto, en Argentina, según el estudio de TGI de Kantar IBOPE Media 2019, los millennials representan el 30% de la población y abarca las personas de 24 a 38 años, el 52% son empleados y el 27% cuentapropistas. Hacia fines de 2019, el país lideraba el ranking de desempleo juvenil en la región: dos de diez jóvenes.

Los “millennials” preocupan a las empresas porque representan una porción cada vez más grande de la fuerza laboral. El International Business Report de Grant Thornton obtuvo la opinión de 75 empresas argentinas del mercado medio (entre 50 y 500 empleados): al 50,7% se les hace difícil atraer y retener millennials, a un 12% les parece fácil, y al 37,3% restante les es indistinto.

Un estudio de Eventbrite reveló que 3 de cada 4 (78%) millennials eligen gastar dinero en una experiencia en lugar de comprar algo físico, y la tecnología es protagonista de su vida cotidiana. Pero la enorme cantidad de herramientas digitales no es suficiente para acercarlos a las finanzas: sólo uno de cada diez realiza algún tipo de inversión, según D’Alessio IROL.

En un país donde los propietarios ven caer el valor en dólares de sus inmuebles y donde las acciones perdieron aún más, no sorprende que los escasos ahorros que pueden juntar, los millennials los gasten en lugar de invertirlos.

(*) Senior Advisor, The Cedar Portfolio.