YPF consiguió financiamiento por u$s164 millones

La petrolera YPF anunció ayer que colocó “con éxito” el equivalente a u$s164 millones en Obligaciones Negociables (ON), superando el monto buscado inicialmente de u$s150 millones. “La emisión fue de tres nuevas clases de ON, junto con la reapertura de las ON adicionales clase XLVI”, explicó Balanz Capital Group, quien actuó como agente colocador.