Marco Rubio presiona a Irán y advierte: "El estrecho de Ormuz se abrirá de una forma u otra"

El secretario de Estado estadounidense aseguró que el bloqueo del paso marítimo es “ilegal” mientras continúan las negociaciones con Irán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que el estrecho de Ormuz será reabierto “de una forma u otra” , en medio de la creciente tensión entre Washington e Irán tras los recientes ataques estadounidenses. El funcionario calificó el bloqueo del corredor marítimo como una situación “ilícita”, “ilegal” e “inaceptable” para el mundo.

Durante una visita oficial a la ciudad india de Jaipur, Rubio insistió ante los periodistas en que el paso marítimo, fundamental para el transporte global de petróleo y gas, debe volver a operar con normalidad pese al conflicto regional.

“ Tiene que estar abierto. Va a estar abierto de una forma u otra ”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense al referirse al estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado tras la escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

El funcionario también sostuvo que la situación afecta al comercio internacional y cuestionó la decisión iraní de mantener restringido el tránsito marítimo. “ Lo que está sucediendo allí es ilícito, es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable ”, expresó.

EEUU todavía apuesta a un acuerdo con Irán

A pesar de las tensiones y de los recientes ataques estadounidenses que pusieron en duda la continuidad del frágil alto el fuego, Rubio afirmó que todavía existe margen para alcanzar un entendimiento diplomático con Irán en los próximos días.

estados unidos iran donald trump mojtaba jamenei El bloqueo del estrecho de Ormuz profundiza la tensión entre Washington y Teherán.

El secretario de Estado reveló que este martes hubo contactos en Catar para intentar avanzar en las negociaciones. “Hoy hubo algunas conversaciones en Catar, así que veremos si podemos avanzar. Hay mucho diálogo de un lado para otro sobre el lenguaje específico en el documento inicial, así que tomará unos días”, señaló desde Jaipur.

En esa línea, Rubio reiteró la postura de la Casa Blanca y dejó claro que el gobierno estadounidense pretende cerrar un acuerdo bajo determinadas condiciones. “El presidente ha expresado su deseo de lograrlo. O consigue un buen acuerdo o no habrá acuerdo”, sostuvo.

Irán respondió con advertencias a los países del Golfo

En paralelo, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, lanzó una advertencia dirigida a los países del Golfo y aseguró que ya no podrán actuar como “escudo” para las bases militares estadounidenses en la región.

MOJTABA JAMENEÍ Mojtaba Jamenei advirtió que los países del Golfo ya no serán “escudo” de Estados Unidos.

El mensaje fue difundido por la televisión estatal iraní durante la festividad musulmana del Sacrificio, Aid al Adha. Allí, Jamenei afirmó: “Lo que está claro es que las manecillas del tiempo no volverán atrás, y que los países de la región no servirán más de escudo para las bases norteamericanas”.

El dirigente iraní, que asumió el cargo tras el asesinato de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, el pasado 28 de febrero durante el inicio de la ofensiva israeloestadounidense, también sostuvo que Estados Unidos está perdiendo influencia en el Golfo y alejándose del peso político que supo tener en la región.