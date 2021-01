YPF y Equinor se asocian con Shell para exploración de área offshore

El bloque, ubicado aproximadamente a 300 kilómetros frente a las costas de Mar del Plata, tiene 15.000 Km2 y se encuentra en un ámbito de aguas ultra profundas (más de 1.500 metros de profundidad) nunca antes explorado ni perforado en el país, con lo cual representa un hito en la historia de la exploración del offshore Argentino.

El consorcio conformado por estas tres empresas tiene como objetivo avanzar en la exploración de esta frontera exploratoria con características únicas y un alto potencial hidrocarburífero. Equinor y Shell son empresas líderes en la explotación de hidrocarburos costa afuera, a las que se le suma el expertise del subsuelo con el que cuenta YPF. Además, la alianza permitirá repartir las elevadas cargas financieras que demanda la exploración offshore.

En abril del año pasado la petrolera estatal cedió a Equinor el 50% del permiso de exploración en el bloque CAN 100, cuyo primer período concluirá en 2023. Actualmente, Equinor e YPF son socios además en otros dos bloques offshore en la cuenca Argentina Norte, el CAN 102 y el CAN 114, que fueron adjudicados en la licitación que realizó el anterior Gobierno. En esa ronda, Equinor obtuvo licencias como operador de cinco bloques y participó en otros dos con YPF y Total como operadores, respectivamente.

Equinor, además, participa con el 50% en el bloque Bajo del Toro, de 157 kilómetros cuadrados, en la formación neuquina de hidrocarburos no convencionales, a través de un acuerdo que se firmó en enero de 2018 con YPF. También posee el 90% en el bloque Bajo del Toro Este como operador en asociación con Gas y Petróleo de Neuquén (GyP).

En tanto que YPF, Shell y Equinor ya se encuentran asociadas en el bloque no convencional de Bandurria Sur, en Vaca Muerta. En YPF destacaron las perspectivas de la exploración offshore, si bien a largo plazo, y no se descarta que finalmente se confirmen las expectativas sobre un potencial similar al de algunos pozos de Vaca Muerta.

Las tareas de exploración off shore se reactivaron en los últimos meses, en consonancia con la recomposición del valor internacional del crudo y con las expectativas de una gradual recuperación de la economía global.