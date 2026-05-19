Cambios en el Gobierno: Javier Milei designó a Agustín Caulo como secretario de Culto y Civilización tras la salida de Nahuel Sotelo

El nombramiento se efectivizó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. El funcionario se desempeñaba hasta ahora como subsecretario del área y tendrá rango protocolar de embajador.

El Gobierno oficializó este martes la designación de Agustín Ezequiel "el chino" Caulo como nuevo secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto , mediante el Decreto 362/2026 publicado en el Boletín Oficial.

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La decisión fue adoptada después de que el titular del área, Nahuel Sotelo , renunciara en enero pasado para asumir su banca como legislador bonaerense.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Pablo Quirno , y establece además la aceptación de la renuncia de Caulo al cargo de subsecretario de Culto, función que desempeñaba hasta el momento dentro de la misma estructura.

A través del decreto, el Ejecutivo dispuso que el funcionario tendrá la categoría de “ Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al solo efecto del rango protocolar ”, conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, mientras permanezca al frente de la secretaría.

Caulo tiene un perfil católico y cercano a la Iglesia. Antes de llegar a la subsecretaria de Culto y Civilización, en la que fue nombrado en septiembre de 2024, se desempeñó como director nacional de Culto Católico, también en el Palacio San Martín.

Políticamente, responde al espacio de La Libertad Avanza, precisamente al que conduce el asesor presidencial Santiago Caputo.

Qué es la Secretaría de Culto y Civilización y cuáles son sus funciones dentro del Gobierno

La Secretaría de Culto y Civilización es un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional.

Entre sus principales funciones se encuentran las relaciones institucionales de la Argentina con la Santa Sede, la Orden de Malta, la Iglesia católica y las distintas comunidades religiosas presentes en el país. Con la asunción de Nahuel Sotelo al frente del organismo, la secretaría adoptó la denominación de Secretaría de Culto y Civilización.

nahuel-sotelo-1854499 Nahuel Sotelo había sido el primer secretario. X

Según se explicó oficialmente, el cambio buscó incorporar una impronta vinculada a la política internacional impulsada por el gobierno nacional, especialmente en oposición a la llamada Agenda 2030 y en defensa de posturas conservadoras.

La nueva orientación también apuntó a promover una agenda internacional alineada con sectores tradicionales y reaccionarios en materia cultural, política y social.

El área fue creada en 1990 bajo el nombre de Subsecretaría de Culto. Un año más tarde, en 1991, adquirió rango de secretaría dentro de la estructura estatal.

En 1998, durante una reorganización administrativa, la secretaría fue transferida a la órbita de la Presidencia de la Nación. Sin embargo, en 1999 volvió nuevamente a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, lugar donde continúa funcionando actualmente.