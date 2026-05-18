Otra cumbre entre potencias: Vladimir Putin visita China para reunirse con Xi Jinping + Agregar ámbito en









Luego de los encuentros entre los líderes de Pekín y Washington, es el turno de la comitiva rusa de visitar la capital del Gigante asiático. Putin tendrá dos días intensos en los que mantendrá más de un encuentro con su homónimo chino.

Vladímir Putin visita China para reunirse con Xi Jinping en un contexto de incertidumbre global y tensiones internacionales. Foto: EFE

Vladimir Putin, presidente de Rusia, llegará el próximo martes por la noche a China, tras los encuentros de su homólogo estadounidense, Donald Trump con Xi Jinping, durante la semana pasada. La cita entre los líderes euroasiáticos se dará en un contexto de incertidumbre global, en el que la seguridad del mundo parece resquebrajarse.

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En la previa al encuentro, Putin destacó que ante esta crisis que atraviesa el globo, Pekín y Moscú se están convirtiendo en dos artífices clave para la estabilidad internacional.

"Después de todo, casi han desaparecido los tratados que regulan la esfera de la seguridad, el desarme y el control de las armas nucleares. Y la cooperación entre Estados como China y Rusia es, sin duda, un factor de contención y estabilidad", declaró el líder ruso.

Tanto la cumbre Trump-Xi como la próxima entre Putin y el presidente chino, representan las intenciones del Gigante asiático de posicionarse en un rol de mediador global. Además, también se da en el 25º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, fundamental para las relaciones entre Moscú y Pekín.

Luego de los encuentros entre los líderes de Pekín y Washington, es el turno de la comitiva rusa de visitar la capital del Gigante Asiático. Putin tendrá dos días intensos en los que mantendrá más de un encuentro con su homónimo chino.

La agenda de Putin en China El mandatario ruso llegará a la capital de China el martes 19 por la noche, en un arribo similar al que tuvo Trump la semana pasada, donde también estuvo y estará Wang Yi, canciller chino que se encargará de ser la cara oficial de la cumbre. Luego, Putin será trasladado junto a su comitiva a la residencia estatal para huéspedes de honor, Diaoyutai. Por la mañana del miércoles, a las 11:00 de Pekín, la visita comenzará con la ceremonia de bienvenida de Putin por parte del líder chino en la plaza central de Pekín, en presencia de una orquesta y de una guardia de honor. Luego, ambos líderes darán paso al encuentro de las autoridades de ambos países. Según informó la agencia estatal RT, la delegación rusa estará integrada por cinco viceprimeros ministros, ocho ministros, representantes de la Administración presidencial, así como delegados del Banco Central de Rusia, directores de corporaciones estatales y dirigentes de grandes empresas rusas, entre otros. Luego de todas esas formalidades, comenzará la reunión de Putin con Xi, que tendrá una mucho menor comitiva junto a ambos líderes. Se espera que en aquel encuentro se debatan todas las cuestiones más importantes y sensibles de las relaciones bilaterales entre Rusia y China.