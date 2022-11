Ecos místicos resuenan en las obras de Torcello

Esa nenita inocente que aparecía hace años en una foto con Jorge Michel y su obra, hoy conoce el terreno que explora y, así lo dice: “No hay una pieza de madera igual a otra. Los dibujos de sus vetas, la historia de su vida está marcada en cada parte de los árboles que, son perfectamente imperfectos y les aportan a mis obras un movimiento y una sensualidad única, que no encuentro hasta ahora en ningún otro material. La madera me obliga a salir de mí y comprender las cosas desde otro lugar, me obliga a adaptar mis obras a sus dibujos, sus nudos, sus grietas... Siento la unión con el todo. Y, de repente, la madera y yo somos uno”.

Una espiritualidad afín a la de Robirosa, se percibe cuando expresa la fusión del artista con la obra y también con la naturaleza, “y esa fuerza que nos mueve, nos transforma”. Por otra parte, la capacidad de doblegar la materia, aparece cuando dice con orgullo: “Todas las obras fueron terminadas en este año 2022, aunque muchas las había empezado el año pasado”.

Las formas curvilíneas de las hojas, capullos, brotes o frutos, están más sugeridas que representadas. La curadora de la muestra, Irene, Gelfman, fuerza la abstracción con la levedad de una tela blanca que flota entre las obras con el color rojizo del urunday y una de dos metros de lapacho. “En el medio de una danza orquestada con sierras, lijas y polvo de aserrín en el aire, surge el proceso de abstracción y simbiosis de la artista con la madera. En este encuentro, reconoce e integra su nueva forma. Busca resaltar y respetar, los rastros de la historia de la materia prima (enfermedades, años, cicatrices) y también descubre la historia del lugar donde habitó el árbol, y las huellas de la intervención humana en él (sequías, desforestación, incendios)”, analiza Gelfman.

La artista cuenta finalmente cuál es el origen de sus maderas y de dónde provienen. Hay gente que le avisa cuando algún árbol se cae o que es preciso sacarlo por alguna razón. Los escultores amigos de su abuelo, Ricardo Longhini y Pablo Larreta, le regalaron maderas que no iban a utilizar. Luego, las vigas de urunday de la muestra actual, las compró a una artista que las tuvo 40 años en su taller. En medio de la metamorfosis de la materia que implica la talla, la belleza ocupa un lugar prioritario y, la intensidad del trabajo tiene como objetivo lograr el encuentro con ella.