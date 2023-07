Absuelven a Parrilli por administración fraudulenta en licitación que nunca se hizo

Ocho años atrás, Marcelo Posse -presidente de Casa de Moneda durante la gestión macrista- denunció al actual senador por una licitación para la impresión de libros a pesar de que la misma había sido suspendida y no se había llevado adelante . Así y todo, Bonadío impulsó el expediente. La licitación en cuestión la había ganado la Casa de Moneda por ofertar el precio más bajo y había dejado fuera de juego a los privados que habían presentado pliegos más elevados.

El libro que nunca vio la luz iba a titularse “La Década Ganada” y recorría las políticas centrales de los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner. Lo cierto es que más allá de los posibles cuestionamientos políticos que podían surgir a raíz de la publicación, la Justicia determinó que no hubo fraude a las arcas públicas. Para los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero no hubo desvío de fondos. Los argumentos del fallo aún no fueron dados a conocer por el Tribunal Oral Federal N° 7