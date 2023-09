Alberto cruzó a La Libertad Avanza: advirtió sobre “la casta económica”

Alberto Fernández cargó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, al afirmar que son negacionistas de la dictadura militar y del cambio climático.”No es un tiempo fácil, pero en los tiempos difíciles se habla con la verdad. No somos negacionistas de la situación económica, del cambio climático, de la dictadura que vivió esta patria. Negacionistas son otros, los que hablan de libertad...”, sostuvo el mandatario.

En ese contexto, Fernández continuó: “Nos han tocado tiempos difíciles e ingratos. La situación no es fácil, sabemos el problema de la inflación y los ingresos de la gente, estamos preocupados en salir de ese problema que no se resuelve sacando el Estado del medio...”. “Cuando dicen que van a achicar el gasto del Estado, quiero que sepan que el 70% del gasto es en jubilaciones y personas que lo necesitan. ¿Qué van a hacer? Se piensan que un banco se va a ocupar de construir estas casas. Hay que salir de la Ciudad de Buenos Aires y ver la Argentina...”, replicó.

Las declaraciones de Fernández fueron durante la entrega de 788 viviendas en los barrios Pocitos y Las Pampas, de San Juan, junto al gobernador saliente, Sergio Uñac, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.

“Nos tocaron cuatro años espantosos para gobernar y le pusimos el pecho y lo sacamos adelante. Les pido que no retrocedamos, para que esto siga ocurriendo, hace falta que Sergio Massa sea presidente, les pido a los sanjuaninos que no se olviden de la Patria, que no se dejen llevar por el canto de sirena de nadie...”, agregó.

Además, se mostró a favor de “un gran Gobierno de unidad nacional” tal como propone el candidato a presidente por el oficialismo. A su turno, el ministro Maggiotti destacó que se está “cumpliendo con el valor de la palabra”, cambiándole “la vida a 788 familias”. “Ustedes van a tener una casa que la van a transformar en hogar y van a poder desarrollarse junto a su familia. El Estado sirve para igualar derechos y así es como lo piensa nuestra doctrina, como Perón y como lo piensa el Presidente”, afirmó. Las 788 viviendas que se entregaron corresponden al programa Casa Propia y serán beneficiarios de las mismas familias de los barrios Pocito y Las Pampas, informó la Casa Rosada en un comunicado.