Las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben en mayo un aumento de 3,38%, por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La actualización surge de la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/24, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
ANSES actualiza los montos de las pensiones en mayo 2026
Conocé los valores que presenta el organismo de acuerdo a la fórmula de movilidad, que se rige por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bimestral.
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Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán $463.174,10, con el bono extraordinario de $70.000 incluido. Las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto accederán a un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.
Monto de las pensiones de ANSES
Los valores de las prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera:
- jubilación mínima: $393.174,10 + bono de $70.000 = $463.174,10
- pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $314.539,28 + bono de $70.000 = $384.539,28
- pensión no contributiva por invalidez y vejez: $275.221,87 + bono de $70.000 = $345.221,87
- pensión madre de 7 hijos: $393.174,10 + bono de $70.000 = $463.174,10
Las asignaciones familiares y universales también reciben en mayo una actualización de 3,38%.
Los nuevos montos establecidos son los siguientes:
- asignación universal por hijo (AUH): $141.286
- AUH por hijo con discapacidad: $460.045
- asignación familiar por hijo: $70.651
- asignación familiar por hijo con discapacidad: $230.032
Quiénes reciben bono de $70.000
El bono extraordinario está dirigido principalmente a jubilados y pensionados con haberes más bajos. Por ese motivo, quienes superen el límite fijado por ANSES quedarán excluidos del adicional durante este mes.
El nuevo tope se definió luego del incremento por movilidad aplicado en mayo, es decir:
- jubilados y pensionados que cobran un haber menor o igual a $190.141,60 obtendrán el beneficio
- aquellos jubilados y pensionados que perciban más de $190.141,60 obtendrán un monto complementario
- Beneficiarios de pensión (PUAM y no contributivas) serán tratados como un único titular para la asignación del bono
Calendario de pagos de mayo 2026
Así se establece el calendario de pagos y prestaciones para el mes corriente:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 11/5
- DNI terminado en 1: 12/5
- DNI terminado en 2: 13/5
- DNI terminado en 3: 14/5
- DNI terminado en 4: 15/5
- DNI terminado en 5: 18/5
- DNI terminado en 6: 19/5
- DNI terminado en 7: 20/5
- DNI terminado en 8: 21/5
- DNI terminado en 9: 21/5
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22/5
- DNI terminados en 2 y 3: 26/5
- DNI terminados en 4 y 5: 27/5
- DNI terminados en 6 y 7: 28/5
- DNI terminados en 8 y 9: 29/5
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminado en 0: 11/5
- DNI terminado en 1: 12/5
- DNI terminado en 2: 13/5
- DNI terminado en 3: 14/5
- DNI terminado en 4: 15/5
- DNI terminado en 5: 18/5
- DNI terminado en 6: 19/5
- DNI terminado en 7: 20/5
- DNI terminado en 8: 21/5
- DNI terminado en 9: 22/5
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 11/5
- DNI terminado en 1: 12/5
- DNI terminado en 2: 13/5
- DNI terminado en 3: 14/5
- DNI terminado en 4: 15/5
- DNI terminado en 5: 18/5
- DNI terminado en 6: 19/5
- DNI terminado en 7: 20/5
- DNI terminado en 8: 21/5
- DNI terminado en 9: 22/5
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 13/5
- DNI terminados en 2 y 3: 14/5
- DNI terminados en 4 y 5: 15/5
- DNI terminados en 6 y 7: 18/5
- DNI terminados en 8 y 9: 19/5
La Asignación por Maternidad se acredita el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento
- todos los documentos primera quincena: 12/5 al 10/6
- todos los documentos segunda quincena: 22/5 al 10/6
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11/5
- DNI terminados en 2 y 3: 12/5
- DNI terminados en 4 y 5: 13/5
- DNI terminados en 6 y 7: 14/5
- DNI terminados en 8 y 9: 15/5
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- todas las terminaciones de DNI: 11/5 al 10/6
Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 22/5
- DNI terminados en 2 y 3: 26/5
- DNI terminados en 4 y 5: 27/5
- DNI terminados en 6 y 7: 28/5
- DNI terminados en 8 y 9: 29/5
Desempleo Plan 2
- todas las terminaciones de DNI: 30/4 al 12/5
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