ANSES actualiza los montos de las pensiones en mayo 2026

Conocé los valores que presenta el organismo de acuerdo a la fórmula de movilidad, que se rige por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bimestral.

ANSES presenta nuevos montos de pensiones y establece un calendario según terminacion del DNI.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben en mayo un aumento de 3,38%, por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). La actualización surge de la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/24, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

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Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán $463.174,10, con el bono extraordinario de $70.000 incluido. Las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto accederán a un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Los valores de las prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera:

Las asignaciones familiares y universales también reciben en mayo una actualización de 3,38%.

Los nuevos montos establecidos son los siguientes:

asignación universal por hijo (AUH): $141.286

$141.286 AUH por hijo con discapacidad: $460.045

$460.045 asignación familiar por hijo: $70.651

$70.651 asignación familiar por hijo con discapacidad: $230.032

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Quiénes reciben bono de $70.000

El bono extraordinario está dirigido principalmente a jubilados y pensionados con haberes más bajos. Por ese motivo, quienes superen el límite fijado por ANSES quedarán excluidos del adicional durante este mes.

El nuevo tope se definió luego del incremento por movilidad aplicado en mayo, es decir:

jubilados y pensionados que cobran un haber menor o igual a $ 190.141,60 obtendrán el beneficio

y que cobran un haber menor o igual a $ obtendrán el beneficio aquellos jubilados y pensionados que perciban más de $190.141,60 obtendrán un monto complementario

y que perciban más de obtendrán un monto complementario Beneficiarios de pensión (PUAM y no contributivas) serán tratados como un único titular para la asignación del bono

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Calendario de pagos de mayo 2026

Así se establece el calendario de pagos y prestaciones para el mes corriente:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: 11/5

DNI terminado en 1: 12/5

DNI terminado en 2: 13/5

DNI terminado en 3: 14/5

DNI terminado en 4: 15/5

DNI terminado en 5: 18/5

DNI terminado en 6: 19/5

DNI terminado en 7: 20/5

DNI terminado en 8: 21/5

DNI terminado en 9: 21/5

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22/5

DNI terminados en 2 y 3: 26/5

DNI terminados en 4 y 5: 27/5

DNI terminados en 6 y 7: 28/5

DNI terminados en 8 y 9: 29/5

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminado en 0: 11/5

DNI terminado en 1: 12/5

DNI terminado en 2: 13/5

DNI terminado en 3: 14/5

DNI terminado en 4: 15/5

DNI terminado en 5: 18/5

DNI terminado en 6: 19/5

DNI terminado en 7: 20/5

DNI terminado en 8: 21/5

DNI terminado en 9: 22/5

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 11/5

DNI terminado en 1: 12/5

DNI terminado en 2: 13/5

DNI terminado en 3: 14/5

DNI terminado en 4: 15/5

DNI terminado en 5: 18/5

DNI terminado en 6: 19/5

DNI terminado en 7: 20/5

DNI terminado en 8: 21/5

DNI terminado en 9: 22/5

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13/5

DNI terminados en 2 y 3: 14/5

DNI terminados en 4 y 5: 15/5

DNI terminados en 6 y 7: 18/5

DNI terminados en 8 y 9: 19/5

La Asignación por Maternidad se acredita el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento

todos los documentos primera quincena: 12/5 al 10/6

todos los documentos segunda quincena: 22/5 al 10/6

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11/5

DNI terminados en 2 y 3: 12/5

DNI terminados en 4 y 5: 13/5

DNI terminados en 6 y 7: 14/5

DNI terminados en 8 y 9: 15/5

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

todas las terminaciones de DNI: 11/5 al 10/6

Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 22/5

DNI terminados en 2 y 3: 26/5

DNI terminados en 4 y 5: 27/5

DNI terminados en 6 y 7: 28/5

DNI terminados en 8 y 9: 29/5

Desempleo Plan 2