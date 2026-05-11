PNC de ANSES en mayo 2026: cuál es el monto y cuándo se cobra

El organismo confirmó los nuevos montos para las Pensiones No Contributivas en mayo 2026. Además del aumento por movilidad, los beneficiarios van a seguir cobrando el bono extraordinario.

El calendario de pagos de mayo va a contar con algunas diferencias en compración a meses anteriores, y esto es debido a los feriados.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) van a contar en este mes de mayo con un nuevo aumento de 3,4%. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/24), que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, en este caso se toma como guía al dato de marzo.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ), confirmó también el bono extraordinario de $70.000, que está destinado a los beneficiarios de los haberes más bajos del esquema. El beneficio tiene un tope máximo de $463.174,10.

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones económicas destinadas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con jubilación ni otro beneficio previsional , y actualmente, ANSES administra distintos tipos de pensiones .

Entre las principales prestaciones se encuentran:

PNC por Invalidez : la cual está pensada para personas con una discapacidad que les impide trabajar y que se encuentran en una situación económica difícil

: la cual está pensada para personas con una discapacidad que les impide trabajar y que se encuentran en una situación económica difícil PNC por Vejez : está dirigida a adultos mayores que no cuentan con jubilación, pensión ni con los ingresos suficientes para mantenerse económicamente por si solos

: está dirigida a adultos mayores que no cuentan con jubilación, pensión ni con los ingresos suficientes para mantenerse económicamente por si solos PNC para Madres de 7 hijos : para mujeres que tuvieron entre siete hijos o más y no tienen ningún otro beneficio previsional

: para mujeres que tuvieron entre siete hijos o más y no tienen ningún otro beneficio previsional PNC para personas con VIH y/o hepatitis B o C: esta está creada a partir de la Ley 27.675, y busca darles una ayuda económica a las personas que sufren alguna de estas enfermedades y están en una situación de vulnerabilidad social

anses gente personas

Monto de la PNC en mayo 2026

Con el aumento del 3,4%, los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas quedaron establecidos de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y PNC por Vejez : $275.221,87

: $275.221,87 PNC para Madres de 7 hijos : $393.174,10

: $393.174,10 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27

En cuanto a la pensión para madres de siete hijos, el valor es el mismo que el haber mínimo jubilatorio, es decir $393.174,10.

La actualización mensual se aplica automáticamente y no requiere realizar ningún trámite adicional. Todos los titulares van a recibir el incremento directamente en la fecha de cobro correspondiente. A su vez van a poder cobrar el bono extraordinario de 70.000 pesos que brinda el ANSES. El refuerzo se deposita automáticamente junto al haber mensual.

Montos con el bono incluido:

PNC por Invalidez y por Vejez : $345.221,87

: $345.221,87 PNC para Madres de 7 hijos : $463.174,10

: $463.174,10 PUAM: $384.539,27

Calendario Feriados Freepik Freepik

Calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

El organismo ya confirmó las fechas de cobro para los titulares de Pensiones No Contributivas. El calendario de pagos va a comenzar hoy, 11 de mayo, y el esquema se organiza como de costumbre, según la terminación del DNI de los beneficiarios:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

En cuanto a las asignaciones familiares correspondientes a los beneficiarios de PNC se van a estar abonando (sin importar la terminación de DNI) entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

Para conocer fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.